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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Сент-Джонстон
Хиберниан - Сент-Джонстон: обзор матча 21 октября 2022
Хиберниан
21.10.2022, пятница, 21:30
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Сент-Джонстон
35'
Н. Кухаревич
73'
Н. Кларк
82'
С. Мэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хиберниан - Сент-Джонстон
Желтая карточка
Г. МакКирди
90'
+1
90'
Замена
T. Gallacher
️️️️
Д. Браун
90'
Замена
А. Кроуфорд
️️️️
Р. МакГован
Замена
Г. МакКирди
️️️️
М. Чабрая
84'
Замена
Ж. Тавареш
️️️️
К. Кадден
84'
82'
ГОЛ! 1:2!
С. Мэй
Пас отдал
К. Макленнан
73'
ГОЛ! 1:1!
Н. Кларк
Вторая желтая
К. Магеннис
70'
Желтая карточка
Д. Кэмпбелл
68'
64'
Замена
Д. Уотерспун
️️️️
Д. Райт
63'
Замена
J. Murphy
️️️️
А. Митчелл
Замена
Э. Йуан
️️️️
Н. Кухаревич
63'
Желтая карточка
К. Магеннис
53'
46'
Замена
С. Мэй
️️️️
А. Монтгомери
45'
Желтая карточка
Д. Браун
ГОЛ! 1:0!
Н. Кухаревич
Пас отдал
К. Кадден
35'
Желтая карточка
Н. Кухаревич
31'
Желтая карточка
М. Бойл
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
28
Крис Кадден
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
16
Кайл Магеннис
ЦП
32
Джош Кэмпбелл
ЦФ
33
Роки Бушири
ЦФ
10
Мартин Бойл
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Сент-Джонстон
31
Реми Мэттьюз
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
5
Райан МакГован
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
7
Дрей Райт
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Хиберниан
1
Райан Шофилд
ВР
2
Уильям Фиш
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
20
Эван Хендерсон
АП
11
Деметри Митчелл
ЦФ
80
Жаир Тавареш
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
13
Гарри МакКирди
ЦФ
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
3
Tony Gallacher
ЦФ
8
Даниэль Филлипс
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
21
Али Кроуфорд
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
3-3-4
1
Маршалл
5
Чабрая
4
Хэнлон
5
Портеус
28
Кадден
11
Ньюэлл
16
Магеннис
32
Кэмпбелл
9
Кухаревич
10
Бойл
33
Бушири
3-2-3
31
Мэттьюз
2
Браун
5
МакГован
5
Хальберг
15
Митчелл
3
Монтгомери
10
Кларк
11
Макленнан
7
Райт
28
Кадден
80
Тавареш
80
Тавареш
28
Кадден
9
Кухаревич
27
Йуан
27
Йуан
9
Кухаревич
5
Чабрая
13
МакКирди
13
МакКирди
5
Чабрая
7
Райт
10
Уотерспун
10
Уотерспун
7
Райт
2
Браун
3
3
2
Браун
15
Митчелл
15
15
15
Митчелл
3
Монтгомери
17
Мэй
17
Мэй
3
Монтгомери
5
МакГован
21
Кроуфорд
21
Кроуфорд
5
МакГован
Остались в запасе
Хиберниан
Сент-Джонстон
1
Райан Шофилд
ВР
2
Уильям Фиш
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
20
Эван Хендерсон
АП
11
Деметри Митчелл
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
12
Elliot Parish
ВР
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
8
Даниэль Филлипс
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
2
Уильям Фиш
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
20
Эван Хендерсон
АП
11
Деметри Митчелл
ЦФ
Остались в запасе
12
Elliot Parish
ВР
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
8
Даниэль Филлипс
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Главный тренер
Томми Райт
Статистика матча Хиберниан - Сент-Джонстон
5
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
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