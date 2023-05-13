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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Мазервелл
Сент-Джонстон - Мазервелл: обзор матча 13 мая 2023
Сент-Джонстон
13.05.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, группа B, 2 тур
0 : 2
Завершен
Мазервелл
52'
К. ван Веен (П)
90+3'
М. Мандрон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Джонстон - Мазервелл
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
М. Мандрон
Пас отдал
Б. Спиттал
90'
Замена
B. Mugabi
️️️️
С. О'Доннелл
Замена
К. Кейн
️️️️
С. Мэй
84'
Замена
Т. Бэйр
️️️️
Э. Консидайн
74'
Замена
К. Макленнан
️️️️
Г. Кэри
71'
67'
Замена
Г. Пэтон
️️️️
К. Слаттери
Замена
З. Радден
️️️️
J. Murphy
61'
52'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. ван Веен
36'
Желтая карточка
Д. Ферлонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
31
Реми Мэттьюз
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
8
Даниэль Филлипс
ЦП
10
Грехэм Кэри
ЦП
7
Дрей Райт
ПВ
15
Jamie Murphy
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
17
Дэн Кейси
ЦЗ
29
Джеймс Ферлонг
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
16
Шон Госс
ЦП
8
Каллум Слаттери
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
66
Калум Батчер
ЦФ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Сент-Джонстон
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
5
Райан МакГован
ПЗ
11
Коннор Макленнан
ПВ
20
Крис Кейн
ЦФ
20
Ross Sinclair
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
7
Зак Радден
ЦФ
Мазервелл
1
Aston Oxborough
ВР
5
Рики Лами
ЦЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
38
Леннон Миллер
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
11
Jack Aitchison
ЦФ
5
S. Blaney
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
3-2-2-1-2
31
Мэттьюз
4
Гордон
4
Консидайн
8
3
Монтгомери
2
Браун
8
Филлипс
10
Кэри
7
Райт
17
Мэй
15
4-3-3
31
Келли
2
О'Доннелл
17
Кейси
29
Ферлонг
16
МакГинн
16
Госс
8
Слаттери
16
Спиттал
99
ван Веен
66
Батчер
22
Мандрон
10
Кэри
11
Макленнан
11
Макленнан
10
Кэри
17
Мэй
20
Кейн
20
Кейн
17
Мэй
4
Консидайн
9
Бэйр
9
Бэйр
4
Консидайн
15
7
Радден
7
Радден
15
2
О'Доннелл
15
15
2
О'Доннелл
8
Слаттери
12
Пэтон
12
Пэтон
8
Слаттери
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Мазервелл
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
5
Райан МакГован
ПЗ
20
Ross Sinclair
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
1
Aston Oxborough
ВР
5
Рики Лами
ЦЗ
38
Леннон Миллер
ЦП
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
11
Jack Aitchison
ЦФ
5
S. Blaney
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
5
Райан МакГован
ПЗ
20
Ross Sinclair
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
Остались в запасе
1
Aston Oxborough
ВР
5
Рики Лами
ЦЗ
38
Леннон Миллер
ЦП
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
11
Jack Aitchison
ЦФ
5
S. Blaney
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Сент-Джонстон - Мазервелл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
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