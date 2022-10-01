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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Сент-Джонстон
Данди Юнайтед - Сент-Джонстон: обзор матча 01 октября 2022
Данди Юнайтед
01.10.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Сент-Джонстон
82'
Т. Уотт
15'
С. Мэй
39'
М. Хальберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данди Юнайтед - Сент-Джонстон
90'
+3
Желтая карточка
А. Митчелл
85'
Замена
Т. Бэйр
️️️️
Н. Кларк
ГОЛ! 1:2!
Т. Уотт
82'
Желтая карточка
Р. Эдвардс
75'
Желтая карточка
A. Meekison
72'
70'
Замена
К. Макленнан
️️️️
J. Murphy
70'
Замена
А. Кроуфорд
️️️️
С. Мэй
Замена
A. Meekison
️️️️
И. Харкс
68'
Замена
Т. Уотт
️️️️
С. Флетчер
56'
Желтая карточка
И. Харкс
46'
Желтая карточка
Д. Левитт
42'
39'
ГОЛ! 0:2!
М. Хальберг
Пас отдал
С. Мэй
33'
Желтая карточка
Д. Райт
Желтая карточка
А. Бехич
33'
22'
Желтая карточка
Р. МакГован
15'
ГОЛ! 0:1!
С. Мэй
Пас отдал
Э. Консидайн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
63
Дилан Левитт
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
2
Kieran Freeman
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
6
Иан Харкс
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
20
Sadat Anaku
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Сент-Джонстон
31
Реми Мэттьюз
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
5
Райан МакГован
ЦЗ
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
7
Дрей Райт
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Данди Юнайтед
1
Mark Birighitti
ВР
33
Scott McMann
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
37
Samuel Harding
ЦП
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
21
Илмари Нисканен
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
5
John Mahon
ЦЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
3
Tony Gallacher
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
21
Али Кроуфорд
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
1-1-1-5
22
Эрикссон
16
Бехич
63
Левитт
17
МакГрат
6
20
26
Флетчер
6
Харкс
25
Эдвардс
3-2-4
31
Мэттьюз
5
Хальберг
5
МакГован
15
Митчелл
4
Консидайн
3
Монтгомери
15
17
Мэй
10
Кларк
7
Райт
26
Флетчер
32
Уотт
32
Уотт
26
Флетчер
6
Харкс
10
10
6
Харкс
15
11
Макленнан
11
Макленнан
15
10
Кларк
9
Бэйр
9
Бэйр
10
Кларк
17
Мэй
21
Кроуфорд
21
Кроуфорд
17
Мэй
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Сент-Джонстон
1
Mark Birighitti
ВР
33
Scott McMann
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
37
Samuel Harding
ЦП
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
21
Илмари Нисканен
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
5
John Mahon
ЦЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
3
Tony Gallacher
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Остались в запасе
1
Mark Birighitti
ВР
33
Scott McMann
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
37
Samuel Harding
ЦП
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
21
Илмари Нисканен
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
Остались в запасе
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
5
John Mahon
ЦЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
3
Tony Gallacher
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Томми Райт
Статистика матча Данди Юнайтед - Сент-Джонстон
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Тэннадайс Парк
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Данди Юнайтед
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В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
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