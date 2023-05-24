Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Сент-Джонстон
Росс Каунти - Сент-Джонстон: обзор матча 24 мая 2023
Росс Каунти
24.05.2023, среда, 21:45
Шотландия. Премьер-лига, группа B, 4 тур
3 : 3
Завершен
Сент-Джонстон
53'
Я. Дханда (П)
69'
Д. Уайт
90'
Д. Болдуин
24'
С. Мэй
51'
С. Мэй (П)
90+5'
Р. МакГован
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Росс Каунти - Сент-Джонстон
90'
+5
ГОЛ! 3:3!
Р. МакГован
ГОЛ! 3:2!
Д. Болдуин
Пас отдал
Д. Хармон
90'
89'
Замена
К. Макленнан
️️️️
Д. Райт
85'
Замена
З. Радден
️️️️
С. Мэй
Замена
Д. Тиллсон
️️️️
Я. Дханда
85'
Замена
Д. Канкола
️️️️
В. Лотури
79'
ГОЛ! 2:2!
Д. Уайт
69'
68'
Замена
Д. Уотерспун
️️️️
C. MacPherson
Замена
А. Самуэль
️️️️
С. Маррей
56'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Я. Дханда
53'
51'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
С. Мэй
Желтая карточка
К. Уотсон
41'
24'
ГОЛ! 0:1!
С. Мэй
Пас отдал
Д. Райт
Желтая карточка
Д. Уайт
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
20
Джек Болдуин
ЦЗ
30
Дилан Смит
ЦЗ
15
Кейт Уотсон
ПЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
42
Ноан Кенне
ОП
22
Виктор Лотури
ЦП
31
Ян Дханда
АП
15
Симон Маррей
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Сент-Джонстон
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
5
Райан МакГован
ПЗ
10
Грехэм Кэри
ЦП
7
Дрей Райт
ПВ
17
Стиви Мэй
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
20
Ross Sinclair
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Росс Каунти
1
Росс Мунро
ВР
14
Бен Паррингтон
ЦЗ
22
Джордан Тиллсон
ОП
18
Давид Канкола
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Сент-Джонстон
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
8
Даниэль Филлипс
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
3
Tony Gallacher
ЦФ
48
Jack Wills
ЦФ
7
Зак Радден
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Лэйдлоу
15
Уотсон
20
Болдуин
30
Смит
3
Хармон
42
Кенне
8
Рэндалл
22
Лотури
31
Дханда
10
Уайт
15
Маррей
3-2-1-1-3
2
Браун
4
Консидайн
8
5
МакГован
3
Монтгомери
10
Кэри
7
Райт
20
16
17
Мэй
31
Дханда
22
Тиллсон
22
Тиллсон
31
Дханда
22
Лотури
18
Канкола
18
Канкола
22
Лотури
15
Маррей
9
Самуэль
9
Самуэль
15
Маррей
8
10
Уотерспун
10
Уотерспун
8
7
Райт
11
Макленнан
11
Макленнан
7
Райт
17
Мэй
7
Радден
7
Радден
17
Мэй
Остались в запасе
Росс Каунти
Сент-Джонстон
1
Росс Мунро
ВР
14
Бен Паррингтон
ЦЗ
11
Джошуа Симс
ПВ
Главный тренер
Малки Маккей
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
8
Даниэль Филлипс
ЦП
3
Tony Gallacher
ЦФ
48
Jack Wills
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Остались в запасе
1
Росс Мунро
ВР
14
Бен Паррингтон
ЦЗ
11
Джошуа Симс
ПВ
Остались в запасе
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
8
Даниэль Филлипс
ЦП
3
Tony Gallacher
ЦФ
48
Jack Wills
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Статистика матча Росс Каунти - Сент-Джонстон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Глобал Энерджи Стэдиум
Новости команд
Все
Росс Каунти
Сент-Джонстон
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен
2018.11.11 22:51
7
«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен
2018.11.11 22:51
7
Черчесов: «Сравнения с Гагариным? Да, меня практически отправили в космос»
2018.07.15 06:08
7
Дзюба вышел на второе место на ЧМ-2018 по системе «гол+пас»
2018.07.07 22:14
5
Реднапп: «У Слуцкого просто не было хороших игроков на Евро-2016»
2016.09.27 11:13
16
Первый тренер Жиркова: «У Юры великолепное чувство мяча и светлая голова»
2016.09.27 10:37
1
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+