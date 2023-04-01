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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Абердин
Сент-Джонстон - Абердин: обзор матча 01 апреля 2023
Сент-Джонстон
01.04.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
0 : 1
Завершен
Абердин
30'
Р. Мэттьюз (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Джонстон - Абердин
90'
+1
Вторая желтая
Г. Шинни
90'
Замена
М. Уоткинс
️️️️
Б. Миовски
85'
Желтая карточка
Л. Кларксон
84'
Замена
П. Мислович
️️️️
Дюк
Желтая карточка
Р. МакГован
83'
Желтая карточка
Г. Кэри
81'
76'
Замена
Р. Данкан
️️️️
Д. Хайес
Замена
J. Murphy
️️️️
Д. Уотерспун
71'
68'
Желтая карточка
Г. Шинни
Замена
Г. Кэри
️️️️
З. Радден
65'
36'
Желтая карточка
Б. Миовски
30'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Р. Мэттьюз
Желтая карточка
З. Радден
17'
Красная карточка
Э. Консидайн
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
31
Реми Мэттьюз
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
5
Райан МакГован
ПЗ
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
7
Дрей Райт
ПВ
17
Стиви Мэй
ЦФ
7
Зак Радден
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Абердин
13
Келле Рос
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
28
Боян Миовски
ЦФ
6
Мэтти Поллок
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Сент-Джонстон
2
Джеймс Браун
ЦЗ
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
10
Грехэм Кэри
ЦП
35
John Moreland
ЦП
9
Тео Бэйр
ЦФ
20
Ross Sinclair
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
Абердин
1
Joe Lewis
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
23
Райан Данкан
ЛВ
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
23
Патрик Мислович
АП
24
Дилан Маркандай
ПВ
36
Альфи Бавидж
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
4-2-1-2
31
Мэттьюз
3
Монтгомери
4
Гордон
4
Консидайн
5
МакГован
10
Уотерспун
5
Хальберг
7
Райт
7
Радден
17
Мэй
4-3-3
13
Рос
5
Скейлз
2
МакКрори
4
Шинни
2
20
Рамадани
7
Кларксон
17
Хайес
11
Дюк
6
Поллок
28
Миовски
7
Радден
10
Кэри
10
Кэри
7
Радден
Филлипс
9
Бэйр
9
Бэйр
Филлипс
10
Уотерспун
15
15
10
Уотерспун
11
Дюк
23
Мислович
23
Мислович
11
Дюк
17
Хайес
23
Данкан
23
Данкан
17
Хайес
28
Миовски
23
Уоткинс
23
Уоткинс
28
Миовски
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Абердин
2
Джеймс Браун
ЦЗ
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
35
John Moreland
ЦП
20
Ross Sinclair
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
1
Joe Lewis
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
36
Альфи Бавидж
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
2
Джеймс Браун
ЦЗ
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
35
John Moreland
ЦП
20
Ross Sinclair
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
Остались в запасе
1
Joe Lewis
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
36
Альфи Бавидж
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Сент-Джонстон - Абердин
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
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