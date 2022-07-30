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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Хиберниан
Сент-Джонстон - Хиберниан: обзор матча 30 июля 2022
Сент-Джонстон
30.07.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Хиберниан
90'
Д. Кэмпбелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Джонстон - Хиберниан
90'
+5
Желтая карточка
Р. Бушири
90'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кэмпбелл
Желтая карточка
C. MacPherson
89'
Замена
Д. Браун
️️️️
М. Хальберг
85'
81'
Желтая карточка
М. Чабрая
77'
Замена
Д. Кэмпбелл
️️️️
К. Кадден
71'
Желтая карточка
Э. Хендерсон
Замена
C. MacPherson
️️️️
J. Murphy
61'
Замена
С. Мэй
️️️️
Т. Бэйр
61'
Красная карточка
М. Дэвидсон
58'
Желтая карточка
Д. Райт
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
31
Реми Мэттьюз
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
5
Райан МакГован
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
10
Грехэм Кэри
ЦП
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
9
Тео Бэйр
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
28
Крис Кадден
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
27
Элье Йуан
ЦФ
33
Роки Бушири
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
5
John Mahon
ЦЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
17
Michael O'Halloran
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
Хиберниан
63
Кайл МакКлелланд
ЦЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦФ
32
Джош Кэмпбелл
ЦФ
11
Деметри Митчелл
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
3-2-2-3
31
Мэттьюз
5
Хальберг
4
Консидайн
15
Митчелл
3
Монтгомери
5
МакГован
10
Кэри
8
Дэвидсон
7
Райт
15
9
Бэйр
2-1-2-1-3
1
Маршалл
5
Портеус
5
Чабрая
42
Кенне
28
Кадден
11
Ньюэлл
20
Хендерсон
9
Мелькерсен
33
Бушири
27
Йуан
15
8
8
15
5
Хальберг
2
Браун
2
Браун
5
Хальберг
9
Бэйр
17
Мэй
17
Мэй
9
Бэйр
28
Кадден
32
Кэмпбелл
32
Кэмпбелл
28
Кадден
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Хиберниан
12
Elliot Parish
ВР
5
John Mahon
ЦЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
17
Michael O'Halloran
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
63
Кайл МакКлелланд
ЦЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦФ
11
Деметри Митчелл
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Остались в запасе
12
Elliot Parish
ВР
5
John Mahon
ЦЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
17
Michael O'Halloran
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
Остались в запасе
63
Кайл МакКлелланд
ЦЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦФ
11
Деметри Митчелл
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Главный тренер
Дэвид Грей
Статистика матча Сент-Джонстон - Хиберниан
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
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