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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Рейнджерс
Сент-Джонстон - Рейнджерс: обзор матча 06 ноября 2022
Сент-Джонстон
06.11.2022, воскресенье, 15:00
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Рейнджерс
41'
Д. Браун
62'
Н. Кларк
74'
Д. Тавернье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Джонстон - Рейнджерс
Желтая карточка
К. Макленнан
90'
+4
Замена
Т. Бэйр
️️️️
Н. Кларк
90'
+2
Замена
Д. Филлипс
️️️️
Г. Кэри
90'
+2
89'
Замена
С. Райт
️️️️
Ф. Сакала
79'
Замена
Р. Матондо
️️️️
Р. Кент
79'
Замена
Г. Камара
️️️️
Д. Сэндс
Замена
К. Макленнан
️️️️
С. Мэй
79'
Замена
Д. Райт
️️️️
Д. Уотерспун
78'
74'
ГОЛ! 2:1!
Д. Тавернье
ГОЛ! 2:0!
Н. Кларк
Пас отдал
С. Мэй
62'
61'
Замена
А. Морелос
️️️️
М. Тилльман
61'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Б. Дэвис
Желтая карточка
А. Монтгомери
59'
ГОЛ! 1:0!
Д. Браун
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
5
Райан МакГован
ПЗ
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
10
Грехэм Кэри
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
10
Ники Кларк
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Сент-Джонстон
21
Али Кроуфорд
ЦП
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
8
Даниэль Филлипс
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
7
Дрей Райт
ПВ
20
Ross Sinclair
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
11
Скотт Райт
ЛВ
8
Чарли МакКэн
ОП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
3-2-3-2
12
15
Митчелл
4
Консидайн
2
Браун
3
Монтгомери
5
МакГован
10
Уотерспун
10
Кэри
5
Хальберг
17
Мэй
10
Кларк
3-2-1-2-2
1
МакГрегор
38
Кинг
6
Дэвис
6
Сэндс
2
Тавернье
3
Баришич
6
Ландстрем
10
Тилльман
77
Кент
10
Сакала
14
Чолак
10
Кэри
8
Филлипс
8
Филлипс
10
Кэри
17
Мэй
11
Макленнан
11
Макленнан
17
Мэй
10
Уотерспун
7
Райт
7
Райт
10
Уотерспун
10
Кларк
9
Бэйр
9
Бэйр
10
Кларк
6
Дэвис
37
Эрфилд
37
Эрфилд
6
Дэвис
6
Сэндс
18
Камара
18
Камара
6
Сэндс
10
Сакала
11
Райт
11
Райт
10
Сакала
77
Кент
39
Матондо
39
Матондо
77
Кент
10
Тилльман
9
Морелос
9
Морелос
10
Тилльман
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Рейнджерс
21
Али Кроуфорд
ЦП
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
20
Ross Sinclair
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
33
Джон МакЛафлин
ВР
8
Чарли МакКэн
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
21
Али Кроуфорд
ЦП
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
20
Ross Sinclair
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
Остались в запасе
33
Джон МакЛафлин
ВР
8
Чарли МакКэн
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
Главный тренер
Томми Райт
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Сент-Джонстон - Рейнджерс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
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