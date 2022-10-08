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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Селтик
Сент-Джонстон - Селтик: обзор матча 08 октября 2022
Сент-Джонстон
08.10.2022, суббота, 14:30
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Селтик
90+3'
А. Митчелл
42'
Э. Консидайн (АГ)
90+5'
Г. Якумакис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Джонстон - Селтик
90'
+6
Желтая карточка
Г. Якумакис
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
Г. Якумакис
ГОЛ! 1:1!
А. Митчелл
Пас отдал
А. Кроуфорд
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
К. Картер-Викерс
82'
Замена
Д. МакКарти
️️️️
С. Хакшабанович
Замена
К. Макленнан
️️️️
Н. Кларк
75'
Замена
Т. Бэйр
️️️️
Д. Браун
75'
68'
Замена
А. Муй
️️️️
Р. Хатате
68'
Замена
О. Абильдгор
️️️️
М. О'Райли
68'
Замена
Д. Форрест
️️️️
Л. Абада
Замена
С. Мэй
️️️️
J. Murphy
63'
Желтая карточка
Л. Гордон
49'
46'
Замена
Д. Маэда
️️️️
Жота
42'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Э. Консидайн
Желтая карточка
Р. МакГован
21'
11'
Желтая карточка
С. Уэлш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
31
Реми Мэттьюз
ВР
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
5
Райан МакГован
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
15
Jamie Murphy
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Селтик
1
Джо Харт
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
7
Жота
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
11
Коннор Макленнан
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
8
Даниэль Филлипс
ЦФ
21
Али Кроуфорд
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
Селтик
31
Бенжамин Зигрист
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
18
Йосип Юранович
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
13
Аарон Муй
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
3-2-1-3
31
Мэттьюз
2
Браун
5
МакГован
5
Хальберг
4
Консидайн
4
Гордон
18
10
Кларк
7
Райт
15
4-2-3-1
1
Харт
56
Ролстон
20
Картер-Викерс
23
Уэлш
26
Бернабеи
33
О'Райли
5
Хатате
11
Абада
29
Хакшабанович
7
Жота
7
Якумакис
10
Кларк
11
Макленнан
11
Макленнан
10
Кларк
15
17
Мэй
17
Мэй
15
2
Браун
9
Бэйр
9
Бэйр
2
Браун
11
Абада
49
Форрест
49
Форрест
11
Абада
33
О'Райли
28
Абильдгор
28
Абильдгор
33
О'Райли
5
Хатате
13
Муй
13
Муй
5
Хатате
29
Хакшабанович
16
МакКарти
16
МакКарти
29
Хакшабанович
7
Жота
38
Маэда
38
Маэда
7
Жота
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Селтик
12
Elliot Parish
ВР
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
3
Tony Gallacher
ЦФ
8
Даниэль Филлипс
ЦФ
21
Али Кроуфорд
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
31
Бенжамин Зигрист
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
18
Йосип Юранович
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
12
Elliot Parish
ВР
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
3
Tony Gallacher
ЦФ
8
Даниэль Филлипс
ЦФ
21
Али Кроуфорд
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
Остались в запасе
31
Бенжамин Зигрист
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
18
Йосип Юранович
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
Главный тренер
Томми Райт
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Сент-Джонстон - Селтик
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
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