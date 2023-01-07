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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Сент-Джонстон
Абердин - Сент-Джонстон: обзор матча 07 января 2023
Абердин
07.01.2023, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Сент-Джонстон
74'
Дюк
84'
Дюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Абердин - Сент-Джонстон
Замена
К. Бэррон
️️️️
Г. Шинни
90'
+1
Замена
Р. Данкан
️️️️
Дюк
88'
Замена
К. Рамирес
️️️️
Л. Кларксон
87'
ГОЛ! 2:0!
Дюк
Пас отдал
Д. Хайес
84'
82'
Замена
А. Кроуфорд
️️️️
C. MacPherson
81'
Замена
Т. Бэйр
️️️️
С. Мэй
76'
Замена
Н. Кларк
️️️️
Л. Гордон
ГОЛ! 1:0!
Дюк
Пас отдал
В. Бесуйен
74'
66'
Замена
Д. Уотерспун
️️️️
J. Murphy
65'
Желтая карточка
А. Митчелл
62'
Желтая карточка
C. MacPherson
Замена
В. Бесуйен
️️️️
Б. Миовски
61'
Замена
Д. Хайес
️️️️
М. Кеннеди
61'
21'
Желтая карточка
Г. Кэри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
13
Келле Рос
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
2
Росс МакКрори
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
11
Дюк
ЦФ
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Сент-Джонстон
31
Реми Мэттьюз
ВР
4
Лайам Гордон
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
5
Райан МакГован
ПЗ
10
Грехэм Кэри
ЦП
7
Дрей Райт
ПВ
17
Стиви Мэй
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
2
Джейден Ричардсон
ЦЗ
17
Джонни Хайес
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
23
Райан Данкан
ЦФ
14
Shayden Morris
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
8
Даниэль Филлипс
ЦП
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
21
Али Кроуфорд
ЦП
9
Тео Бэйр
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
3-2-3-2
13
Рос
4
Шинни
26
Стюарт
5
Скейлз
15
Коулсон
2
МакКрори
20
Рамадани
10
Кеннеди
7
Кларксон
28
Миовски
11
Дюк
3-2-1-1-3
31
Мэттьюз
4
Консидайн
8
15
Митчелл
5
МакГован
4
Гордон
10
Кэри
7
Райт
3
15
17
Мэй
10
Кеннеди
17
Хайес
17
Хайес
10
Кеннеди
4
Шинни
18
Бэррон
18
Бэррон
4
Шинни
28
Миовски
17
Бесуйен
17
Бесуйен
28
Миовски
11
Дюк
23
Данкан
23
Данкан
11
Дюк
7
Кларксон
21
Рамирес
21
Рамирес
7
Кларксон
15
10
Уотерспун
10
Уотерспун
15
8
21
Кроуфорд
21
Кроуфорд
8
17
Мэй
9
Бэйр
9
Бэйр
17
Мэй
4
Гордон
10
Кларк
10
Кларк
4
Гордон
Остались в запасе
Абердин
Сент-Джонстон
1
Джо Льюис
ВР
2
Джейден Ричардсон
ЦЗ
14
Shayden Morris
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
8
Даниэль Филлипс
ЦП
17
Michael O'Halloran
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
2
Джейден Ричардсон
ЦЗ
14
Shayden Morris
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Остались в запасе
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
8
Даниэль Филлипс
ЦП
17
Michael O'Halloran
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Статистика матча Абердин - Сент-Джонстон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
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