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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Мазервелл
Сент-Джонстон - Мазервелл: обзор матча 12 ноября 2022
Сент-Джонстон
12.11.2022, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Мазервелл
26'
Д. Райт
45+1'
Б. Спиттал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Джонстон - Мазервелл
Замена
Д. Филлипс
️️️️
М. Хальберг
89'
Желтая карточка
М. Хальберг
80'
Замена
Д. Браун
️️️️
А. Монтгомери
76'
76'
Замена
К. Шилдс
️️️️
С. МакКинстри
Замена
К. Макленнан
️️️️
С. Мэй
76'
Замена
А. Кроуфорд
️️️️
Д. Уотерспун
76'
55'
Желтая карточка
С. О'Доннелл
Желтая карточка
А. Монтгомери
53'
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Б. Спиттал
43'
Желтая карточка
К. ван Веен
38'
Желтая карточка
М. Пенни
28'
Желтая карточка
С. МакКинстри
ГОЛ! 1:0!
Д. Райт
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
31
Реми Мэттьюз
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
5
Райан МакГован
ПЗ
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
10
Грехэм Кэри
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
7
Дрей Райт
ПВ
17
Стиви Мэй
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
16
Шон Госс
ЦП
8
Каллум Слаттери
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
31
Louis Moult
ЦФ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
21
Али Кроуфорд
ЦП
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
8
Даниэль Филлипс
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
9
Тео Бэйр
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
Мазервелл
1
Aston Oxborough
ВР
22
Barry Maguire
ЦЗ
26
Росс Тирни
ЦП
29
Mark Ferrie
ЦП
36
Kian Speirs
ЦП
23
Джош Моррис
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
29
Коннор Шилдс
ЦФ
4-3-1-2
31
Мэттьюз
3
Монтгомери
4
Консидайн
4
Гордон
5
МакГован
10
Уотерспун
10
Кэри
5
Хальберг
7
Райт
10
Кларк
17
Мэй
3-4-3
31
Келли
2
О'Доннелл
5
Лами
24
Пенни
16
Госс
8
Слаттери
16
Спиттал
39
МакКинстри
99
ван Веен
31
15
3
Монтгомери
2
Браун
2
Браун
3
Монтгомери
10
Уотерспун
21
Кроуфорд
21
Кроуфорд
10
Уотерспун
5
Хальберг
8
Филлипс
8
Филлипс
5
Хальберг
17
Мэй
11
Макленнан
11
Макленнан
17
Мэй
39
МакКинстри
29
Шилдс
29
Шилдс
39
МакКинстри
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Мазервелл
12
Elliot Parish
ВР
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
9
Тео Бэйр
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
1
Aston Oxborough
ВР
22
Barry Maguire
ЦЗ
26
Росс Тирни
ЦП
29
Mark Ferrie
ЦП
36
Kian Speirs
ЦП
23
Джош Моррис
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
12
Elliot Parish
ВР
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
9
Тео Бэйр
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
Остались в запасе
1
Aston Oxborough
ВР
22
Barry Maguire
ЦЗ
26
Росс Тирни
ЦП
29
Mark Ferrie
ЦП
36
Kian Speirs
ЦП
23
Джош Моррис
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Сент-Джонстон - Мазервелл
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
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