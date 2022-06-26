|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лос-Анджелес
|16
|2
|1
|2
|0
|Реал Солт-Лейк
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.10.2022
|Был в запасе
|Остин (Остин)
|3:2
(3:1)п
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|10.10.2022
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|3:1
|Портленд (Портленд)
|18.09.2022
|82' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|1:2
|Цинциннати (Цинциннати)
|15.09.2022
|70' -90'
|Остин (Остин)
|3:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|11.09.2022
|77' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|0:0
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|05.09.2022
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|2:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|09.07.2022
|1' -43'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:2
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|03.07.2022
|1' -66'
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|1:0
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|30.06.2022
|1' -71'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:1
|Даллас (Даллас)
|23'
|26.06.2022
|72' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|2:0
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|18.06.2022
|1' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|1:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|29.05.2022
|71' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:2
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|76'
|21.05.2022
|1' -46'
|Коламбус (Коламбус)
|0:2
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|19.05.2022
|1' -46'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|1:2
|Остин (Остин)
|14.05.2022
|64' -90'
|Колорадо (Денвер)
|2:0
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|08.05.2022
|74' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|2:2
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|02.05.2022
|63' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|2:0
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|83'
|25.04.2022
|72' -90'
|Цинциннати (Цинциннати)
|1:2
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|79' 90'
|17.04.2022
|74' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:1
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|2:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|03.04.2022
|89' -90'
|Орландо Сити (Орландо)
|2:4
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|12.03.2022
|Был в запасе
|Интер (Майами)
|0:2
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|07.03.2022
|78' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|1:1
|Портленд (Портленд)
|26.02.2022
|79' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:0
|Колорадо (Денвер)