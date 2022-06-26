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    Daniel Musovski - статистика

    #16 | Нападающий
    Имя Daniel Musovski
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лос-Анджелес 16 2 1 2 0
    Реал Солт-Лейк 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.10.2022 Был в запасе Остин (Остин) 3:2
    (3:1)п    		 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    10.10.2022 Был в запасе Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 3:1 Портленд (Портленд)
    18.09.2022 82' -90' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 1:2 Цинциннати (Цинциннати)
    15.09.2022 70' -90' Остин (Остин) 3:0 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    11.09.2022 77' -90' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 0:0 Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
    05.09.2022 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 2:0 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    09.07.2022 1' -43' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    03.07.2022 1' -66' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 1:0 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    30.06.2022 1' -71' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:1 Даллас (Даллас)
    23'
    26.06.2022 72' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
    18.06.2022 1' -90' Сиэтл (Сиэтл) 1:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    29.05.2022 71' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:2 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    76'
    21.05.2022 1' -46' Коламбус (Коламбус) 0:2 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    19.05.2022 1' -46' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1:2 Остин (Остин)
    14.05.2022 64' -90' Колорадо (Денвер) 2:0 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    08.05.2022 74' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 2:2 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    02.05.2022 63' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 2:0 Миннесота Юнайтед (Миннесота)
    83'
    25.04.2022 72' -90' Цинциннати (Цинциннати) 1:2 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    79' 90'
    17.04.2022 74' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:1 Канзаc Сити (Канзас-Сити)
    10.04.2022 Был в запасе Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 2:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    03.04.2022 89' -90' Орландо Сити (Орландо) 2:4 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    12.03.2022 Был в запасе Интер (Майами) 0:2 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    07.03.2022 78' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1:1 Портленд (Портленд)
    26.02.2022 79' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:0 Колорадо (Денвер)
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