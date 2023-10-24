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Экс-вингер «Баварии» и «Ювентуса» ищет команду в Саудовской Аравии
24 октября 2023, 14:14
0
В Бразилии выдали ордер на арест экс-игрока «Баварии» и «Ювентуса» Дугласа Косты
31 мая 2023, 07:31
1
Все голы Ибрагимовича с 1-й по 90-ю минуту матча: смотрим, когда забил больше всего
27 апреля 2023, 12:04
6
«Барселона» объявила о трансфере Араухо. Клуб на 18 секунд опоздал с его регистрацией 31 января
18 февраля 2023, 08:55
2
ФИФА не зарегистрировала трансфер Араухо в «Барселону», несмотря на опоздание в 18 секунд
4 февраля 2023, 00:16
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Сиэтл - Лос-Анджелес Гэлакси - 06 мая 2024

Сиэтл
06.05.2024, понедельник, 01:30
США. МЛС, 16 тур
- : -
Не начался
Лос-Анджелес Гэлакси
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Сиэтл - Лос-Анджелес Гэлакси
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
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Угловые удары
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Нарушения
0
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Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
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- : -
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- : -
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Сиэтл
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- : -
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Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
- : -
24.02.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
- : -
25.02.2024
Сиэтл
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
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