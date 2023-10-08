Ди Си Юнайтед

Клуб МЛС уволил Руни после победы
Руни рассказал о трудностях, которые ждут Месси в МЛС
Клуб Месси довел безвыигрышную серию до десяти матчей
«У меня дух захватывает»: Руни назвал лучшего игрока в мире
Промоутер Хирн: «Когда Руни выпивает, он пишет мне и просит организовать ему бой»
Клуб МЛС уволил Руни после победы
Руни рассказал о трудностях, которые ждут Месси в МЛС
Клуб Месси довел безвыигрышную серию до десяти матчей
«У меня дух захватывает»: Руни назвал лучшего игрока в мире
Промоутер Хирн: «Когда Руни выпивает, он пишет мне и просит организовать ему бой»
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