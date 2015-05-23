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Корона
Статистика
Корона - статистика
Завершил карьеру
12 февраля 1981 (45), Талавера-де-ла-Рейна
#15 | Полузащитник
175 см | 69 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Альмерия
31
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Альмерия
2 : 3
23.05.2015
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Севилья
2 : 1
17.05.2015
Альмерия
1' - 64'
60'
Испания. Примера, 36 тур
Альмерия
1 : 2
10.05.2015
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Альмерия
2 : 2
04.05.2015
Сельта
80' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Реал
3 : 0
29.04.2015
Альмерия
1' - 120'
Испания. Примера, 33 тур
Альмерия
2 : 0
26.04.2015
Эйбар
85' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Райо Вальекано
2 : 0
19.04.2015
Альмерия
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Альмерия
3 : 0
11.04.2015
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Барселона
4 : 0
08.04.2015
Альмерия
1' - 120'
Испания. Примера, 29 тур
Альмерия
1 : 4
04.04.2015
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Атлетик
2 : 1
21.03.2015
Альмерия
1' - 60'
Испания. Примера, 27 тур
Альмерия
0 : 0
15.03.2015
Вильярреал
1' - 68'
34'
Испания. Примера, 26 тур
Эльче
1 : 0
07.03.2015
Альмерия
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Альмерия
0 : 0
28.02.2015
Депортиво
1' - 89'
Испания. Примера, 24 тур
Атлетико
3 : 0
21.02.2015
Альмерия
1' - 120'
Испания. Примера, 23 тур
Альмерия
2 : 2
13.02.2015
Реал Сосьедад
1' - 90'
30'
Испания. Примера, 22 тур
Кордоба
1 : 2
08.02.2015
Альмерия
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Альмерия
1 : 0
01.02.2015
Хетафе
1' - 74'
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол
3 : 0
25.01.2015
Альмерия
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Валенсия
3 : 2
17.01.2015
Альмерия
1' - 86'
Испания. Примера, 18 тур
Альмерия
0 : 2
11.01.2015
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Малага
1 : 2
03.01.2015
Альмерия
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Сельта
0 : 1
19.12.2014
Альмерия
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Альмерия
1 : 4
12.12.2014
Реал
82' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Эйбар
5 : 2
08.12.2014
Альмерия
1' - 90'
47'
Испания. Примера, 13 тур
Альмерия
0 : 1
01.12.2014
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Альмерия
1 : 2
08.11.2014
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Леванте
2 : 1
02.11.2014
Альмерия
1' - 57'
Испания. Примера, 9 тур
Альмерия
0 : 1
25.10.2014
Атлетик
76' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Вильярреал
2 : 0
19.10.2014
Альмерия
67' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Альмерия
2 : 2
04.10.2014
Эльче
75' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Альмерия
1 : 1
12.09.2014
Кордоба
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
1 : 0
29.08.2014
Альмерия
75' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Альмерия
1 : 1
24.08.2014
Эспаньол
90' - 90'
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