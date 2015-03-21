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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Альмерия
Атлетик - Альмерия: обзор матча 21 марта 2015
Атлетик
21.03.2015, суббота, 23:59
Испания. Примера, 28 тур
2 : 1
Завершен
Альмерия
9'
Х. Этчейта
26'
М. Рико
47'
М. Баленсиага (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Альмерия
90'
+3
Желтая карточка
Т. Парти
90'
+1
Вторая желтая
Ф. Велес
90'
Желтая карточка
Т. Хемед
Замена
К. Сола
️️️️
Г. Фернандес
88'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
85'
80'
Желтая карточка
Ф. Сориано
Замена
А. Итурраспе
️️️️
И. Уильямс
78'
Замена
А. Ираола
️️️️
И. Гомес
72'
61'
Замена
Тьеви
️️️️
В. Силва
60'
Замена
Ф. Сориано
️️️️
Корона
48'
Желтая карточка
Ф. Велес
47'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
М. Баленсиага
ГОЛ! 2:0!
М. Рико
26'
Желтая карточка
И. Гомес
19'
13'
Желтая карточка
С. Дюбарбье
ГОЛ! 1:0!
Х. Этчейта
Пас отдал
Б. Эчебаррия
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
17
Микель Рико
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Альмерия
23
Хулиан
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
88
Мичел
ЦЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
12
Верса
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
15
Корона
АП
7
Эдгар Мендес
ПП
11
Веллингтон Силва
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Атлетик
1
Алекс Ремиро
ВР
51
Андони Ираола
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
47
Агер Акетче
АП
9
Кике Сола
ЦФ
Альмерия
30
Йерай Гомес
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
19
Хавьер Эспиноса
ОП
23
Фернандо Сориано
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
23
Тьеви
ПВ
4-2-1-3
1
Ирайсос
18
Баленсиага
3
Этчейта
14
Ляпорт
18
де Маркос
17
Рико
7
Эчебаррия
10
Муньяин
9
Фернандес
9
Уильямс
11
Гомес
4-3-2-1
23
Хулиан
88
Мичел
5
Трухильо
4
Фран Велес
16
Дюбарбье
7
Мендес
18
Парти
12
Верса
11
Силва
15
Корона
10
Хемед
11
Гомес
51
Ираола
51
Ираола
11
Гомес
9
Уильямс
8
Итурраспе
8
Итурраспе
9
Уильямс
9
Фернандес
9
Сола
9
Сола
9
Фернандес
11
Силва
19
Эспиноса
19
Эспиноса
11
Силва
15
Корона
23
Сориано
23
Сориано
15
Корона
11
Силва
23
Тьеви
23
Тьеви
11
Силва
Остались в запасе
Атлетик
Альмерия
47
Агер Акетче
АП
1
Алекс Ремиро
ВР
14
Маркель Сусаета
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
30
Йерай Гомес
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
47
Агер Акетче
АП
1
Алекс Ремиро
ВР
14
Маркель Сусаета
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
Остались в запасе
30
Йерай Гомес
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Атлетик - Альмерия
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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