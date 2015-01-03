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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Альмерия
Малага - Альмерия: обзор матча 03 января 2015
Малага
03.01.2015, суббота, 23:59
Испания. Примера, 17 тур
1 : 2
Завершен
Альмерия
74'
Саму
39'
Т. Хемед
76'
Т. Хемед (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Альмерия
90'
+3
Вторая желтая
Мичел
90'
+2
Желтая карточка
Хулиан
90'
+1
Замена
Р. Азиз
️️️️
Корона
88'
Замена
Кике
️️️️
Тьеви
85'
Желтая карточка
Мичел
Замена
Дуда
️️️️
М. Торрес
84'
Желтая карточка
С. Кастильехо
81'
80'
Замена
Д. Зонго
️️️️
Э. Мендес
76'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Т. Хемед
Желтая карточка
М. Торрес
75'
ГОЛ! 1:1!
Саму
74'
70'
Желтая карточка
Х. Наварро
Желтая карточка
Э. Рескальдани
69'
Замена
Э. Рескальдани
️️️️
Хуанми
57'
Замена
Л. Альберто
️️️️
С. Дардер
57'
39'
ГОЛ! 0:1!
Т. Хемед
Пас отдал
Ф. Велес
30'
Желтая карточка
Верса
Желтая карточка
Р. Росалес
28'
26'
Желтая карточка
Т. Хемед
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Саму
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Альмерия
23
Хулиан
ВР
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
12
Верса
ЦП
15
Корона
АП
7
Эдгар Мендес
ПП
23
Тьеви
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
18
Луис Альберто
АП
10
Хуанпи
АП
7
Эсекьель Рескальдани
ЦФ
Альмерия
30
Йерай Гомес
ВР
2
Мане
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
19
Джонатан Зонго
ЛП
12
Рамон Азиз
ЦП
11
Веллингтон Силва
ПВ
7
Кике
ЦФ
4-3-1-2
13
Камени
5
Антунеш
16
Росалес
2
Ангелери
23
Торрес
36
Ресио
10
Дардер
14
Саму
70
Кастильехо
7
Хуанми
39
Амрабат
4-3-2-1
23
Хулиан
23
Наварро
88
Мичел
4
Фран Велес
5
Трухильо
7
Мендес
12
Верса
18
Парти
23
Тьеви
15
Корона
10
Хемед
7
Хуанми
7
Рескальдани
7
Рескальдани
7
Хуанми
10
Дардер
18
Альберто
18
Альберто
10
Дардер
23
Торрес
17
Дуда
17
Дуда
23
Торрес
7
Мендес
19
Зонго
19
Зонго
7
Мендес
15
Корона
12
Азиз
12
Азиз
15
Корона
23
Тьеви
7
Кике
7
Кике
23
Тьеви
Остались в запасе
Малага
Альмерия
21
Рикарду Орта
ЛВ
13
Гильермо Очоа
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
10
Хуанпи
АП
30
Йерай Гомес
ВР
2
Мане
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
11
Веллингтон Силва
ПВ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
21
Рикарду Орта
ЛВ
13
Гильермо Очоа
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
10
Хуанпи
АП
Остались в запасе
30
Йерай Гомес
ВР
2
Мане
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
11
Веллингтон Силва
ПВ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Малага - Альмерия
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Ла Росаледа
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