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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Малага
Альмерия - Малага: обзор матча 10 мая 2015
Альмерия
10.05.2015, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 36 тур
1 : 2
Завершен
Малага
31'
Т. Парти
23'
Х. Мануэль Касадо (АГ)
69'
Х. Гуэрра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Малага
90'
+2
Желтая карточка
Ресио
Желтая карточка
С. Дюбарбье
87'
86'
Замена
Ресио
️️️️
Саму
78'
Желтая карточка
Саму
76'
Замена
Хуанми
️️️️
Дуда
Замена
Т. Хемед
️️️️
Верса
76'
72'
Желтая карточка
Н. Амрабат
Желтая карточка
Ф. Сориано
69'
69'
ГОЛ! 1:2!
Х. Гуэрра
Пас отдал
Н. Амрабат
Замена
Д. Зонго
️️️️
Х. Эспиноса
66'
63'
Замена
С. Санчес
️️️️
Велигтон
Замена
А. Марин
️️️️
Х. Мануэль Касадо
57'
Желтая карточка
Х. Мануэль Касадо
42'
34'
Желтая карточка
Велигтон
ГОЛ! 1:1!
Т. Парти
Пас отдал
Х. Мануэль Касадо
31'
23'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Х. Мануэль Касадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
23
Рубен
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
19
Хавьер Эспиноса
ОП
12
Верса
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
15
Корона
АП
11
Веллингтон Силва
ПВ
23
Тьеви
ПВ
Главный тренер
Серхи Бархуан
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
14
Саму
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Альмерия
23
Хулиан
ВР
2
Мане
ЛЗ
28
Антонио Марин
ЦЗ
19
Джонатан Зонго
ЛП
12
Рамон Азиз
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
36
Ресио
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
4-1-2-3
23
Рубен
20
Касадо
16
Дюбарбье
5
Трухильо
23
Наварро
19
Эспиноса
12
Верса
18
Парти
11
Силва
15
Корона
23
Тьеви
4-3-1-2
13
Камени
16
Росалес
3
Велигтон
2
Ангелери
15
Бока
14
Саму
10
Дардер
12
Тиссоне
17
Дуда
24
Гуэрра
39
Амрабат
20
Касадо
28
Марин
28
Марин
20
Касадо
19
Эспиноса
19
Зонго
19
Зонго
19
Эспиноса
12
Верса
10
Хемед
10
Хемед
12
Верса
3
Велигтон
20
Санчес
20
Санчес
3
Велигтон
14
Саму
36
Ресио
36
Ресио
14
Саму
17
Дуда
7
Хуанми
7
Хуанми
17
Дуда
Остались в запасе
Альмерия
Малага
23
Хулиан
ВР
2
Мане
ЛЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
Главный тренер
Серхи Бархуан
21
Рикарду Орта
ЛВ
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Остались в запасе
23
Хулиан
ВР
2
Мане
ЛЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
Остались в запасе
21
Рикарду Орта
ЛВ
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Серхи Бархуан
Статистика матча Альмерия - Малага
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Медитерранео
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