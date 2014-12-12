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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Реал
Альмерия - Реал: обзор матча 12 декабря 2014
Альмерия
12.12.2014, пятница, 22:45
Испания. Примера, 15 тур
1 : 4
Завершен
Реал
39'
Верса
34'
Иско
42'
Г. Бэйл
81'
К. Роналду
88'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Реал
88'
ГОЛ! 1:4!
К. Роналду
Пас отдал
Д. Карвахаль
85'
Замена
Ф. Коэнтрау
️️️️
К. Бензема
Замена
Корона
️️️️
Ф. Велес
82'
81'
ГОЛ! 1:3!
К. Роналду
Пас отдал
К. Бензема
76'
Желтая карточка
К. Роналду
Замена
В. Силва
️️️️
Ф. Сориано
66'
Желтая карточка
Ф. Велес
63'
Пенальти не реализован!
Верса
62'
61'
Желтая карточка
А. Ильярраменди
Замена
Д. Зонго
️️️️
С. Дюбарбье
59'
57'
Желтая карточка
Марсело
Желтая карточка
Ф. Сориано
52'
42'
ГОЛ! 1:2!
Г. Бэйл
Пас отдал
Т. Кроос
ГОЛ! 1:1!
Верса
39'
34'
ГОЛ! 0:1!
Иско
Пас отдал
К. Бензема
Желтая карточка
С. Дюбарбье
29'
23'
Желтая карточка
Г. Бэйл
Желтая карточка
Верса
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
23
Рубен
ВР
88
Мичел
ЛЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
16
Себастьян Дюбарбье
ЛП
7
Эдгар Мендес
ОП
12
Верса
ОП
23
Фернандо Сориано
(К)
ЦП
18
Томас Парти
ПП
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Мигель Ривера
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Альмерия
23
Хулиан
ВР
2
Мане
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
19
Джонатан Зонго
ЛП
12
Рамон Азиз
ЦП
15
Корона
АП
11
Веллингтон Силва
ПВ
23
Тьеви
ПВ
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
4-2-3-1
23
Рубен
88
Мичел
4
Фран Велес
5
Трухильо
23
Наварро
7
Мендес
12
Верса
16
Дюбарбье
23
Сориано
18
Парти
10
Хемед
4-1-1-2-2
12
Касильяс
14
Карвахаль
3
Пепе
19
Варан
12
Марсело
14
Ильярраменди
8
Кроос
18
Бэйл
22
Иско
7
Роналду
9
Бензема
16
Дюбарбье
19
Зонго
19
Зонго
16
Дюбарбье
4
Фран Велес
15
Корона
15
Корона
4
Фран Велес
23
Сориано
11
Силва
11
Силва
23
Сориано
9
Бензема
17
Коэнтрау
17
Коэнтрау
9
Бензема
Остались в запасе
Альмерия
Реал
23
Хулиан
ВР
2
Мане
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
23
Тьеви
ПВ
Главный тренер
Мигель Ривера
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Альваро Медран
ЦП
10
Хесе
ЛВ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
23
Хулиан
ВР
2
Мане
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
23
Тьеви
ПВ
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Альваро Медран
ЦП
10
Хесе
ЛВ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Мигель Ривера
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Альмерия - Реал
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Медитерранео
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