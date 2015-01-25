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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Альмерия
Эспаньол - Альмерия: обзор матча 25 января 2015
Эспаньол
25.01.2015, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 20 тур
3 : 0
Завершен
Альмерия
37'
К. Стуани
40'
К. Стуани
74'
Ф. Кайседо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Альмерия
Замена
Алекс
️️️️
С. Севилья
80'
79'
Замена
Х. Эспиноса
️️️️
Э. Мендес
ГОЛ! 3:0!
Ф. Кайседо
Пас отдал
В. Санчес
74'
73'
Замена
Д. Ромера
️️️️
В. Силва
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
К. Стуани
70'
Замена
В. Санчес
️️️️
Абрахам
62'
Желтая карточка
Х. Альберто Каньяс
58'
Желтая карточка
Абрахам
51'
46'
Замена
Ф. Сориано
️️️️
Т. Парти
ГОЛ! 2:0!
К. Стуани
Пас отдал
С. Гарсия
40'
39'
Желтая карточка
Т. Парти
ГОЛ! 1:0!
К. Стуани
Пас отдал
С. Гарсия
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
10
Абрахам
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Альмерия
23
Хулиан
ВР
88
Мичел
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
12
Верса
ЦП
15
Корона
АП
7
Эдгар Мендес
ПП
11
Веллингтон Силва
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
18
Пако Монтанье
ЦП
8
Алекс
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Альмерия
30
Йерай Гомес
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
19
Хавьер Эспиноса
ОП
23
Фернандо Сориано
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
36
Дани Ромера
ЦФ
3-4-1-2
1
Касилья
29
Фуэнтес
15
Морено
27
Гонсалес
87
Каньяс
8
Севилья
10
Абрахам
21
Лопес
17
Васкес
9
Гарсия
7
Стуани
4-3-2-1
23
Хулиан
23
Наварро
4
Фран Велес
5
Трухильо
88
Мичел
7
Мендес
12
Верса
18
Парти
11
Силва
15
Корона
10
Хемед
8
Севилья
8
Алекс
8
Алекс
8
Севилья
10
Абрахам
4
Санчес
4
Санчес
10
Абрахам
7
Стуани
10
Кайседо
10
Кайседо
7
Стуани
11
Силва
36
Дани Ромера
36
Дани Ромера
11
Силва
7
Мендес
19
Эспиноса
19
Эспиноса
7
Мендес
18
Парти
23
Сориано
23
Сориано
18
Парти
Остались в запасе
Эспаньол
Альмерия
13
Пау Лопес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
18
Пако Монтанье
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
30
Йерай Гомес
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
18
Пако Монтанье
ЦП
Остались в запасе
30
Йерай Гомес
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Эспаньол - Альмерия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Стейдж Фронт
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