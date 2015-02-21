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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Альмерия
Атлетико - Альмерия: обзор матча 21 февраля 2015
Атлетико
21.02.2015, суббота, 22:00
Испания. Примера, 24 тур
3 : 0
Завершен
Альмерия
12'
М. Манджукич (П)
19'
А. Гризманн
28'
А. Гризманн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Альмерия
Вторая желтая
Г. Сикейра
90'
+1
Желтая карточка
Р. Гарсия
77'
76'
Замена
Х. Мануэль Касадо
️️️️
С. Дюбарбье
71'
Замена
В. Силва
️️️️
Тьеви
Замена
М. Суарес
️️️️
Тиагу
70'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
А. Гризманн
62'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
М. Манджукич
58'
Желтая карточка
Г. Сикейра
57'
46'
Замена
Ф. Сориано
️️️️
Ф. Велес
ГОЛ! 3:0!
А. Гризманн
Пас отдал
М. Манджукич
28'
ГОЛ! 2:0!
А. Гризманн
Пас отдал
М. Манджукич
19'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Манджукич
12'
11'
Желтая карточка
С. Дюбарбье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
14
Габи
(К)
ОП
5
Тиагу
ОП
8
Сауль Ньигес
ЦП
66
Арда Туран
ПП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Альмерия
23
Хулиан
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
88
Мичел
ПЗ
7
Эдгар Мендес
ЛВ
12
Верса
ОП
15
Корона
(К)
ЦП
23
Тьеви
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Кани
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Альмерия
30
Йерай Гомес
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
19
Джонатан Зонго
ЛП
12
Рамон Азиз
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
11
Веллингтон Силва
ПВ
4-2-2-2
13
Мойя
6
Сикейра
2
Годин
13
Миранда
20
Хуанфран
14
Габи
5
Тиагу
8
Ньигес
66
Туран
9
Манджукич
7
Гризманн
3-3-1-2-1
23
Хулиан
4
Фран Велес
5
Трухильо
15
дос Сантос
88
Мичел
12
Верса
16
Дюбарбье
15
Корона
23
Тьеви
7
Мендес
10
Хемед
5
Тиагу
4
Суарес
4
Суарес
5
Тиагу
9
Манджукич
9
Торрес
9
Торрес
9
Манджукич
7
Гризманн
14
Гарсия
14
Гарсия
7
Гризманн
16
Дюбарбье
20
Касадо
20
Касадо
16
Дюбарбье
4
Фран Велес
23
Сориано
23
Сориано
4
Фран Велес
23
Тьеви
11
Силва
11
Силва
23
Тьеви
Остались в запасе
Атлетико
Альмерия
1
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Кани
ПП
Главный тренер
Диего Симеоне
30
Йерай Гомес
ВР
23
Химо Наварро
ПЗ
19
Джонатан Зонго
ЛП
12
Рамон Азиз
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
1
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Кани
ПП
Остались в запасе
30
Йерай Гомес
ВР
23
Химо Наварро
ПЗ
19
Джонатан Зонго
ЛП
12
Рамон Азиз
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Атлетико - Альмерия
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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