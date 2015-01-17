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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Альмерия
Валенсия - Альмерия: обзор матча 17 января 2015
Валенсия
17.01.2015, суббота, 20:00
Испания. Примера, 19 тур
3 : 2
Завершен
Альмерия
11'
Д. Парехо
29'
Родриго
83'
А. Негредо
13'
Т. Хемед
33'
Т. Хемед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Альмерия
Желтая карточка
Р. Де Пауль
86'
86'
Замена
Д. Ромера
️️️️
Корона
ГОЛ! 3:2!
А. Негредо
Пас отдал
Х. Луис Гайя
83'
82'
Замена
Ф. Сориано
️️️️
Т. Парти
81'
Желтая карточка
С. Дюбарбье
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
А. Гомеш
80'
71'
Замена
М. дос Сантос
️️️️
В. Силва
Замена
А. Негредо
️️️️
Х. Фуэго
60'
Желтая карточка
Л. Орбан
57'
Замена
Ж. Канселу
️️️️
А. Барраган
44'
40'
Желтая карточка
Т. Парти
33'
ГОЛ! 2:2!
Т. Хемед
Пас отдал
Верса
ГОЛ! 2:1!
Родриго
Пас отдал
П. Алькасер
29'
13'
ГОЛ! 1:1!
Т. Хемед
Пас отдал
В. Силва
ГОЛ! 1:0!
Д. Парехо
Пас отдал
А. Барраган
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Альмерия
23
Хулиан
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
12
Верса
ЦП
15
Корона
АП
7
Эдгар Мендес
ПП
11
Веллингтон Силва
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Валенсия
13
Йоель Родригес
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
5
Бруно Сукулини
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Альмерия
30
Йерай Гомес
ВР
2
Мане
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
19
Хавьер Эспиноса
ОП
12
Рамон Азиз
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
36
Дани Ромера
ЦФ
4-4-2
25
Алвес
14
Гайя
6
Орбан
13
Мустафи
19
Барраган
10
Парехо
33
Перес
18
Фуэго
20
Гомеш
19
Родриго
9
Алькасер
4-3-2-1
23
Хулиан
23
Наварро
4
Фран Велес
5
Трухильо
16
Дюбарбье
7
Мендес
12
Верса
18
Парти
11
Силва
15
Корона
10
Хемед
19
Барраган
20
Канселу
20
Канселу
19
Барраган
20
Гомеш
7
Де Пауль
7
Де Пауль
20
Гомеш
18
Фуэго
21
Негредо
21
Негредо
18
Фуэго
15
Корона
36
Дани Ромера
36
Дани Ромера
15
Корона
11
Силва
15
дос Сантос
15
дос Сантос
11
Силва
18
Парти
23
Сориано
23
Сориано
18
Парти
Остались в запасе
Валенсия
Альмерия
6
Филипе Аугусто
ОП
13
Йоель Родригес
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
5
Бруно Сукулини
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
30
Йерай Гомес
ВР
2
Мане
ЛЗ
19
Хавьер Эспиноса
ОП
12
Рамон Азиз
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
6
Филипе Аугусто
ОП
13
Йоель Родригес
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
5
Бруно Сукулини
ЦП
Остались в запасе
30
Йерай Гомес
ВР
2
Мане
ЛЗ
19
Хавьер Эспиноса
ОП
12
Рамон Азиз
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Валенсия - Альмерия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Месталья
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