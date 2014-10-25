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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Атлетик
Альмерия - Атлетик: обзор матча 25 октября 2014
Альмерия
25.10.2014, суббота, 18:00
Испания. Примера, 9 тур
0 : 1
Завершен
Атлетик
56'
Х. Этчейта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Атлетик
90'
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
И. Муньяин
82'
Замена
У. Бустинса
️️️️
М. Сусаета
Замена
Корона
️️️️
Верса
76'
Желтая карточка
Верса
71'
Замена
Ф. Сориано
️️️️
Э. Мендес
68'
Замена
Тьеви
️️️️
Р. Азиз
60'
56'
ГОЛ! 0:1!
Х. Этчейта
Пас отдал
А. Адурис
54'
Желтая карточка
А. Ираола
53'
Замена
А. Ираола
️️️️
Б. Эчебаррия
Желтая карточка
Т. Парти
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
23
Рубен
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
12
Верса
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
11
Веллингтон Силва
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
17
Микель Рико
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Альмерия
23
Хулиан
ВР
88
Мичел
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
19
Джонатан Зонго
ЛП
23
Фернандо Сориано
ЦП
15
Корона
АП
23
Тьеви
ПВ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
4-4-1-1
23
Рубен
16
Дюбарбье
5
Трухильо
15
дос Сантос
23
Наварро
12
Азиз
12
Верса
18
Парти
7
Мендес
11
Силва
10
Хемед
4-4-1-1
1
Ирайсос
18
де Маркос
3
Этчейта
14
Ляпорт
18
Баленсиага
8
Итурраспе
14
Сусаета
7
Эчебаррия
17
Рико
10
Муньяин
20
Адурис
7
Мендес
23
Сориано
23
Сориано
7
Мендес
12
Верса
15
Корона
15
Корона
12
Верса
12
Азиз
23
Тьеви
23
Тьеви
12
Азиз
10
Муньяин
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
10
Муньяин
14
Сусаета
5
Бустинса
5
Бустинса
14
Сусаета
7
Эчебаррия
51
Ираола
51
Ираола
7
Эчебаррия
Остались в запасе
Альмерия
Атлетик
23
Хулиан
ВР
88
Мичел
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
19
Джонатан Зонго
ЛП
Главный тренер
Франсиско Родригес
1
Яго Эррерин
ВР
25
Борха Вигуэра
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
23
Хулиан
ВР
88
Мичел
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
19
Джонатан Зонго
ЛП
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
25
Борха Вигуэра
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Альмерия - Атлетик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Медитерранео
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