Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Валенсия
Альмерия - Валенсия: обзор матча 23 мая 2015
Альмерия
23.05.2015, суббота, 19:30
Испания. Примера, 38 тур
2 : 3
Завершен
Валенсия
9'
Т. Парти
37'
Ф. Сориано
28'
Н. Отаменди
45'
С. Фегули
80'
П. Алькасер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Валенсия
90'
+2
Желтая карточка
Х. Фуэго
89'
Вторая желтая
Д. Парехо
86'
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
80'
ГОЛ! 2:3!
П. Алькасер
Пас отдал
С. Фегули
Замена
Т. Хемед
️️️️
Д. Зонго
79'
75'
Желтая карточка
С. Фегули
Желтая карточка
В. Силва
75'
72'
Замена
Й. Родригес
️️️️
Д. Алвес
69'
Желтая карточка
Д. Парехо
Желтая карточка
Х. Мануэль Касадо
68'
63'
Замена
П. Пьятти
️️️️
Р. Де Пауль
Замена
В. Силва
️️️️
Х. Эспиноса
54'
46'
Замена
А. Негредо
️️️️
Э. Перес
45'
ГОЛ! 2:2!
С. Фегули
Пас отдал
Х. Фуэго
ГОЛ! 2:1!
Ф. Сориано
37'
34'
Желтая карточка
А. Барраган
Замена
Ф. Сориано
️️️️
М. дос Сантос
32'
28'
ГОЛ! 1:1!
Н. Отаменди
Пас отдал
Р. Де Пауль
ГОЛ! 1:0!
Т. Парти
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
23
Рубен
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
19
Джонатан Зонго
ЛП
19
Хавьер Эспиноса
ОП
18
Томас Парти
ЦП
12
Верса
ЦП
15
Корона
АП
23
Тьеви
ПВ
Главный тренер
Серхи Бархуан
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Альмерия
23
Хулиан
ВР
2
Мане
ЛЗ
28
Антонио Марин
ЦЗ
23
Фернандо Сориано
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
11
Веллингтон Силва
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
Валенсия
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
6
Филипе Аугусто
ОП
21
Альваро Негредо
ЦФ
4-1-3-2
23
Рубен
16
Дюбарбье
15
дос Сантос
88
Мичел
20
Касадо
19
Эспиноса
19
Зонго
12
Верса
18
Парти
15
Корона
23
Тьеви
4-1-4-1
25
Алвес
19
Барраган
13
Мустафи
30
Отаменди
14
Гайя
8
Фегули
33
Перес
10
Парехо
18
Фуэго
7
Де Пауль
9
Алькасер
15
дос Сантос
23
Сориано
23
Сориано
15
дос Сантос
19
Эспиноса
11
Силва
11
Силва
19
Эспиноса
19
Зонго
10
Хемед
10
Хемед
19
Зонго
25
Алвес
13
Родригес
13
Родригес
25
Алвес
7
Де Пауль
10
Пьятти
10
Пьятти
7
Де Пауль
33
Перес
21
Негредо
21
Негредо
33
Перес
Остались в запасе
Альмерия
Валенсия
23
Хулиан
ВР
2
Мане
ЛЗ
28
Антонио Марин
ЦЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
Главный тренер
Серхи Бархуан
6
Филипе Аугусто
ОП
6
Лукас Орбан
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
23
Хулиан
ВР
2
Мане
ЛЗ
28
Антонио Марин
ЦЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
Остались в запасе
6
Филипе Аугусто
ОП
6
Лукас Орбан
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
Главный тренер
Серхи Бархуан
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Альмерия - Валенсия
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Медитерранео
Новости команд
Все
Альмерия
Валенсия
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
«Краснодар» не смог купить за 12 миллионов участника ЧМ-2026
11 июля
3
Клуб, четвертью которого владеет Роналду, провел 1-й матч финала стыков за выход в Примеру
16 июня
Определелись участники финала стыков за место в Примере
11 июня
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+