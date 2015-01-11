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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Севилья
Альмерия - Севилья: обзор матча 11 января 2015
Альмерия
11.01.2015, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 18 тур
0 : 2
Завершен
Севилья
58'
В. Иборра
63'
Коке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Севилья
82'
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
Витоло
Замена
Т. Дангда
️️️️
Э. Мендес
81'
75'
Замена
К. Гамейро
️️️️
К. Бакка
Замена
Х. Эспиноса
️️️️
В. Силва
73'
Замена
Ф. Сориано
️️️️
Т. Парти
63'
63'
ГОЛ! 0:2!
Коке
58'
ГОЛ! 0:1!
В. Иборра
Пас отдал
К. Бакка
46'
Замена
Коке
️️️️
Н. Пареха
41'
Желтая карточка
Н. Пареха
Желтая карточка
Т. Парти
19'
16'
Желтая карточка
А. Видаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
23
Хулиан
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
12
Верса
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
15
Корона
АП
7
Эдгар Мендес
ПП
11
Веллингтон Силва
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Севилья
34
Бету
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
11
Эвер Банега
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Альмерия
30
Йерай Гомес
ВР
2
Мане
ЛЗ
28
Антонио Марин
ЦЗ
19
Хавьер Эспиноса
ОП
23
Фернандо Сориано
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
10
Тирасил Дангда
ЦФ
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
4
Денис Суарес
АП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
4-3-2-1
23
Хулиан
16
Дюбарбье
15
дос Сантос
5
Трухильо
4
Фран Велес
12
Верса
18
Парти
7
Мендес
15
Корона
11
Силва
10
Хемед
4-4-1-1
34
Бету
22
Видаль
14
Аррибас
2
Пареха
3
Наварро
23
Карришу
10
Иборра
19
Рейес
11
Банега
7
Витоло
70
Бакка
7
Мендес
10
Дангда
10
Дангда
7
Мендес
11
Силва
19
Эспиноса
19
Эспиноса
11
Силва
18
Парти
23
Сориано
23
Сориано
18
Парти
2
Пареха
23
Коке
23
Коке
2
Пареха
7
Витоло
10
Деулофеу
10
Деулофеу
7
Витоло
70
Бакка
9
Гамейро
9
Гамейро
70
Бакка
Остались в запасе
Альмерия
Севилья
30
Йерай Гомес
ВР
2
Мане
ЛЗ
28
Антонио Марин
ЦЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
15
Серхио Рико
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
30
Йерай Гомес
ВР
2
Мане
ЛЗ
28
Антонио Марин
ЦЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Альмерия - Севилья
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Медитерранео
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