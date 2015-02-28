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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Депортиво
Альмерия - Депортиво: обзор матча 28 февраля 2015
Альмерия
28.02.2015, суббота, 22:00
Испания. Примера, 25 тур
0 : 0
Завершен
Депортиво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Депортиво
Вторая желтая
Мичел
90'
+3
Желтая карточка
Мичел
90'
+2
Замена
Д. Зонго
️️️️
Корона
89'
86'
Замена
Х. Медуньянин
️️️️
А. Бергантиньос
85'
Желтая карточка
С. Боргес
81'
Замена
Л. Фаринья
️️️️
И. Куэнка
Замена
Т. Парти
️️️️
Ф. Сориано
80'
Желтая карточка
Э. Мендес
71'
Замена
Э. Мендес
️️️️
В. Силва
67'
66'
Замена
Э. Кошта
️️️️
Х. Родригес
Вторая желтая
Тьеви
55'
Желтая карточка
Х. Наварро
53'
45'
Желтая карточка
Х. Родригес
Желтая карточка
Тьеви
27'
23'
Желтая карточка
Луизиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
23
Хулиан
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
88
Мичел
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
23
Фернандо Сориано
ЦП
12
Верса
ЦП
15
Корона
АП
11
Веллингтон Силва
ПВ
23
Тьеви
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Депортиво
31
Фабри
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
7
Лукас
ЦФ
21
Ориоль Риера
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Виктор Фернандес
Альмерия
30
Йерай Гомес
ВР
4
Фран Велес
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
19
Джонатан Зонго
ЛП
19
Хавьер Эспиноса
ОП
18
Томас Парти
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
15
Лауре
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
11
Луис Фаринья
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
4-2-3-1
23
Хулиан
16
Дюбарбье
15
дос Сантос
5
Трухильо
88
Мичел
23
Сориано
12
Верса
11
Силва
15
Корона
23
Тьеви
10
Хемед
3-4-3
31
Фабри
26
Сидней
44
Инсуа
16
Луизиньо
6
Родригес
5
Боргес
24
Хуанфран
4
Бергантиньос
7
Куэнка
21
Риера
7
Лукас
15
Корона
19
Зонго
19
Зонго
15
Корона
23
Сориано
18
Парти
18
Парти
23
Сориано
11
Силва
7
Мендес
7
Мендес
11
Силва
7
Куэнка
11
Фаринья
11
Фаринья
7
Куэнка
4
Бергантиньос
6
Медуньянин
6
Медуньянин
4
Бергантиньос
6
Родригес
11
Кошта
11
Кошта
6
Родригес
Остались в запасе
Альмерия
Депортиво
30
Йерай Гомес
ВР
4
Фран Велес
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
19
Хавьер Эспиноса
ОП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
1
Герман Люкс
ВР
15
Лауре
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
Главный тренер
Виктор Фернандес
Остались в запасе
30
Йерай Гомес
ВР
4
Фран Велес
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
19
Хавьер Эспиноса
ОП
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
15
Лауре
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Виктор Фернандес
Статистика матча Альмерия - Депортиво
4
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Медитерранео
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