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Начо Монреаль
Статистика
Начо Монреаль - статистика
Завершил карьеру
26 февраля 1986 (40), Памплона
#18 | Защитник
179 см | 72 кг
Испания
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Реал Сосьедад
26
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Осасуна
0 : 1
22.05.2021
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Реал Сосьедад
4 : 1
16.05.2021
Вальядолид
1' - 67'
Испания. Примера, 36 тур
Атлетико
2 : 1
12.05.2021
Реал Сосьедад
1' - 59'
Испания. Примера, 35 тур
Реал Сосьедад
2 : 0
07.05.2021
Эльче
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Уэска
1 : 0
01.05.2021
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Эйбар
0 : 1
26.04.2021
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
22.04.2021
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
18.04.2021
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Валенсия
2 : 2
11.04.2021
Реал Сосьедад
1' - 90'
66'
Испания. Примера, 29 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
07.04.2021
Атлетик
33' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Реал
1 : 1
01.03.2021
Реал Сосьедад
1' - 90'
55'
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
4 : 0
21.02.2021
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Хетафе
0 : 1
14.02.2021
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
4 : 1
07.02.2021
Кадис
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Вильярреал
1 : 1
30.01.2021
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Реал Сосьедад
2 : 2
23.01.2021
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Атлетик
0 : 1
31.12.2020
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Реал Сосьедад
0 : 2
22.12.2020
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
2 : 1
19.12.2020
Реал Сосьедад
79' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Барселона
2 : 1
16.12.2020
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
13.12.2020
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Алавес
0 : 0
06.12.2020
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
29.11.2020
Вильярреал
81' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Кадис
0 : 1
22.11.2020
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Реал Сосьедад
2 : 0
08.11.2020
Гранада
1' - 79'
22'
Испания. Примера, 8 тур
Сельта
1 : 4
01.11.2020
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Реал Сосьедад
4 : 1
25.10.2020
Уэска
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Бетис
0 : 3
18.10.2020
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
03.10.2020
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Реал Сосьедад
0 : 1
29.09.2020
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Эльче
0 : 3
26.09.2020
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
20.09.2020
Реал
Был в запасе
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