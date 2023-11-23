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Начо Монреаль
Новости
Начо Монреаль - новости
Завершил карьеру
26 февраля 1986 (40), Памплона
#18 | Защитник
179 см | 72 кг
Испания
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Фото
Символическая сборная Ла Лиги в 21-м веке
2023.11.23 11:20
1
Фото
Бельерин – Монреалю: «Трудно представить дерби Северного Лондона без этого парня. Буду скучать по тебе, брат»
2019.09.01 11:49
1
Монреаль перешел из «Арсенала» в «Реал Сосьедад» за 250 тысяч. Его рыночная стоимость в 32 раза выше
2019.08.31 12:37
3
«Барселона» может купить Алабу летом
2019.03.27 15:59
5
Морено и Монреаль вошли в шорт-лист «Барселоны»
2019.03.04 14:33
3
Озил, Бельерин, Мустафи, Монреаль и Косиельни вернулись в общую группу «Арсенала»
2019.01.10 11:38
1
«Арсенал» продлил контракт с Монреалем до 2020 года
2019.01.10 08:23
Фото
Полузащитник «Локомотива» Фернандеш – в команде недели Лиги Европы
2018.02.16 13:40
9
Монреаль – лидер сезона АПЛ по количеству перехватов
2017.10.27 21:40
Монреаль не боится конкуренции с Колашинацом в «Арсенале»
2017.06.07 07:04
1
Монреаль летом может покинуть «Арсенал»
2017.05.30 06:39
1
Фото
Чех, Жиру и Монреаль отсудили любительский матч
2017.03.02 15:53
6
Бельерин, Уолкотт и Касорла не сыграют против «Лудогорца»
2016.11.01 07:19
2
Монреаль вызван в сборную Испании вместо Альбы
2016.10.07 15:51
«Арсенал» продлил контракт с Монреалем
2016.01.19 14:58
Монреаль продлит контракт с «Арсеналом»
2016.01.11 12:53
«Арсенал» продлевает контракт с Монреалем
2015.08.13 23:20
1
Начо Монреаль близок к переходу в "Атлетик"
2015.07.16 16:05
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