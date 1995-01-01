Озил, Бельерин, Мустафи, Монреаль и Косиельни вернулись в общую группу «Арсенала»

Половина команды со свежими силами, которой необходима игровая практика и игровой тонус.
Пять футболистов «Арсенала» восстановились от травм накануне матча 22-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом».
В общую группу «канониров» вернулись Месут Озил, Эктор Бельерин, Шкодран Мустафи, Начо Монреаль и Лоран Косиельни.
Полузащитник Генрих Мхитарян вернется в строй в следующем месяце.
- Матч «Вест Хэм» – «Арсенал» состоится 12 января. Начало – в 15:30 мск.
- Команда Унаи Эмери занимает пятое место в турнирной таблице.