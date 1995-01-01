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    Озил, Бельерин, Мустафи, Монреаль и Косиельни вернулись в общую группу «Арсенала»

    Пять футболистов «Арсенала» восстановились от травм накануне матча 22-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом».

    В общую группу «канониров» вернулись Месут Озил, Эктор Бельерин, Шкодран Мустафи, Начо Монреаль и Лоран Косиельни.

    Полузащитник Генрих Мхитарян вернется в строй в следующем месяце.

    • Матч «Вест Хэм» – «Арсенал» состоится 12 января. Начало – в 15:30 мск.
    • Команда Унаи Эмери занимает пятое место в турнирной таблице.

    Источник: Independent

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    Сегодня, 11:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +44188

      Рубик Докоян 1 час назад

      Половина команды со свежими силами, которой необходима игровая практика и игровой тонус.

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