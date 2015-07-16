Начо Монреаль близок к переходу в "Атлетик"

Защитник "Арсенала" Начо Монреаль вскоре станет игроком "Атлетика" из Бильбао. Трансфер игрока обойдется баскской команде в 8 млн евро. Официально сделка будет подтверждена в ближайшие дни.



Место испанца в "Арсенале", вероятнее всего, займeт левый защитник "Наполи" Фаузи Гулам. За лондонскую команду Начо играл с 2013 года.

