Начо Монреаль близок к переходу в "Атлетик"

Защитник "Арсенала" Начо Монреаль вскоре станет игроком "Атлетика" из Бильбао. Трансфер игрока обойдется баскской команде в 8 млн евро. Официально сделка будет подтверждена в ближайшие дни.
Место испанца в "Арсенале", вероятнее всего, займeт левый защитник "Наполи" Фаузи Гулам. За лондонскую команду Начо играл с 2013 года.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.
Источник: Eurofootball