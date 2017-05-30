Монреаль летом может покинуть «Арсенал»

Защитник «Арсенала» Начо Монреаль может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Как сообщается, в услугах 31-летнего футболиста заинтересован «Атлетик» из Бильбао. Испанский клуб пока не отправлял официального запроса по трансферу Монреаля. Рыночная стоимость защитника оценивается в 15 миллионов евро. Нынешний контракт игрока с «канонирами» будет действовать до лета 2019 года.

В завершившимся сезоне Монреаль провел в чемпионате Англии 36 матчей, в которых отдал две результативные передачи.