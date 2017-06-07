Монреаль не боится конкуренции с Колашинацом в «Арсенале»

Защитник «Арсенала» Начо Монреаль не собирается покидать лондонский клуб из-за подписания контракта с Зеадом Колашинацом. Испанец готов побороться за место в основном составе.

«Я отлично себя чувствую в «Арсенале». Вижу, что я важен для клуба. Венгер показывает, что верит в меня.

Сейчас у меня осталось еще два года по контракту с «канонирами» плюс опция продления еще на один сезон. И я намерен продолжать выступать в Лондоне», – сказал Монреаль.

В прошедшем сезоне 31-летний футболист провел 35 матчей за «Арсенал» в Премьер-лиге, отметившись двумя результативными передачами.