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    Монреаль не боится конкуренции с Колашинацом в «Арсенале»

    Защитник «Арсенала» Начо Монреаль не собирается покидать лондонский клуб из-за подписания контракта с Зеадом Колашинацом. Испанец готов побороться за место в основном составе.

    «Я отлично себя чувствую в «Арсенале». Вижу, что я важен для клуба. Венгер показывает, что верит в меня.

    Сейчас у меня осталось еще два года по контракту с «канонирами» плюс опция продления еще на один сезон. И я намерен продолжать выступать в Лондоне», – сказал Монреаль.

    В прошедшем сезоне 31-летний футболист провел 35 матчей за «Арсенал» в Премьер-лиге, отметившись двумя результативными передачами.

    Источник: Goal.com

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    07.06.2017 07:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 7 июня 2017, 07:48

      "Венгер показывает, что верит в меня" - но подписал перспективного игрока на его позицию...

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