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    Чех, Жиру и Монреаль отсудили любительский матч

    Футболисты «Арсенала» Петр Чех, Оливье Жиру и Начо Монреаль отработали любительский матч в качестве арбитров. Во встрече приняли участие экс-арбитры английской Премьер-лиги Марк Халси и Гленн Тернер.

    Таким образом, лондонский клуб поддержал акцию букмекерской конторы «Betfair».

    После 26-ти туров чемпионата Англии подопечные Арсена Венгера занимают четвертое место в турнирной таблице.

    Источник: Daily Mail

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    02.03.2017 15:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +213

      Red-white-чемпион 2 марта 2017, 16:48

      скоро будем читать такие новости : назначены арбитры на матч Арсенала и Лестера (МС, ливерпуля и тд). ими будут Петр Чех, Оливье Жиру и Начо Монреаль

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 2 марта 2017, 16:17

      Делать что ли нечего? Сели бы на Бентли и промчались по Лондону, как Кокорин.
      Шутка.

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      Рейтинг: +2909

      zatonn > kykyi 2 марта 2017, 16:23

      Или к матчу 7 марта пусть бы готовились, дабы не повторить "успех" на Альянц-Арена))

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > zatonn 2 марта 2017, 16:25

      Там похоже уже "кирдык".

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      Рейтинг: +172

      Александр 13 2 марта 2017, 16:04

      Ребята готовятся к завершению карьеры))

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      Рейтинг: +1381

      marslond 2 марта 2017, 16:04

      Жиру такой серьёзный))

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