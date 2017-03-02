Чех, Жиру и Монреаль отсудили любительский матч

Футболисты «Арсенала» Петр Чех, Оливье Жиру и Начо Монреаль отработали любительский матч в качестве арбитров. Во встрече приняли участие экс-арбитры английской Премьер-лиги Марк Халси и Гленн Тернер.

Таким образом, лондонский клуб поддержал акцию букмекерской конторы «Betfair».

После 26-ти туров чемпионата Англии подопечные Арсена Венгера занимают четвертое место в турнирной таблице.