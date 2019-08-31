Бельерин – Монреалю: «Трудно представить дерби Северного Лондона без этого парня. Буду скучать по тебе, брат»

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин прокомментировал переход Начо Монреаля в «Реал Сосьедад».

33-летний Монреаль покинул лондонский клуб после шести с половиной лет выступлений.

«Мне будет очень трудно представить дерби Северного Лондона без этого парня. С момента моего прихода в главную команду я ни от кого не получил столько поддержки и веры, как от Начо.

Буду скучать по тебе в раздевалке, брат. Желаю всего наилучшего в новой главе», – подписал Бельерин совместную фотографию в инстаграме.

Сегодня «Арсенал» примет «Тоттенхэм» в рамках четвертого тура Премьер-лиги. Начало – в 18:30 по московскому времени.