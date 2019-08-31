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    Бельерин – Монреалю: «Трудно представить дерби Северного Лондона без этого парня. Буду скучать по тебе, брат»

    Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин прокомментировал переход Начо Монреаля в «Реал Сосьедад».

    33-летний Монреаль покинул лондонский клуб после шести с половиной лет выступлений.

    «Мне будет очень трудно представить дерби Северного Лондона без этого парня. С момента моего прихода в главную команду я ни от кого не получил столько поддержки и веры, как от Начо.

    Буду скучать по тебе в раздевалке, брат. Желаю всего наилучшего в новой главе», – подписал Бельерин совместную фотографию в инстаграме.

    • Сегодня «Арсенал» примет «Тоттенхэм» в рамках четвертого тура Премьер-лиги. Начало – в 18:30 по московскому времени.

    text

    Публикация от text (@hectorbellerin)

    Источник: Инстаграм Эктора Бельерина

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    Сегодня, 11:49
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