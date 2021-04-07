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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Атлетик
Реал Сосьедад - Атлетик: обзор матча 07 апреля 2021
Реал Сосьедад
07.04.2021, среда, 22:00
Испания. Примера, 29 тур
1 : 1
Завершен
Атлетик
89'
Р. Лопес
85'
А. Вильялибре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Атлетик
ГОЛ! 1:1!
Р. Лопес
Пас отдал
И. Субельдия
89'
85'
ГОЛ! 0:1!
А. Вильялибре
Пас отдал
А. Беренгер
Желтая карточка
М. Субименди
84'
Замена
Порту
️️️️
А. Исак
71'
Замена
Р. Лопес
️️️️
К. Фернандес Луна
71'
69'
Замена
И. Леке
️️️️
И. Муньяин
69'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
Р. Гарсия
Замена
А. Янузай
️️️️
М. Оярсабаль
62'
Замена
А. Горосабель
️️️️
А. Элустондо
62'
49'
Замена
М. Баленсиага
️️️️
Ю. Бершиче
46'
Замена
А. Капа
️️️️
О. де Маркос
Желтая карточка
И. Субельдия
38'
Замена
Н. Монреаль
️️️️
А. Муньос
33'
22'
Желтая карточка
Д. Гарсия
14'
Замена
У. Нуньес
️️️️
Е. Альварес
Желтая карточка
А. Муньос
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
12
Роберто Лопес
АП
10
Порту
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
7
Хон Морсильо
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
4-2-2-2
1
Ремиро
3
Муньос
6
Элустондо
24
Ле Норман
5
Субельдия
6
Гевара
36
Субименди
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
14
Фернандес Луна
9
Исак
4-2-2-2
1
Симон
18
де Маркос
5
Альварес
26
Мартинес
17
Бершиче
12
Венцедор
14
Дани Гарсия
7
Беренгер
10
Муньяин
9
Уильямс
14
Гарсия
3
Муньос
18
Монреаль
18
Монреаль
3
Муньос
6
Элустондо
2
Горосабель
2
Горосабель
6
Элустондо
14
Фернандес Луна
12
Лопес
12
Лопес
14
Фернандес Луна
9
Исак
10
Порту
10
Порту
9
Исак
10
Оярсабаль
24
Янузай
24
Янузай
10
Оярсабаль
17
Бершиче
18
Баленсиага
18
Баленсиага
17
Бершиче
5
Альварес
14
Нуньес
14
Нуньес
5
Альварес
18
де Маркос
2
Капа
2
Капа
18
де Маркос
10
Муньяин
15
Леке
15
Леке
10
Муньяин
14
Гарсия
12
Вильялибре
12
Вильялибре
14
Гарсия
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Атлетик
13
Унаи Марреро
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
8
Ойан Сансет
АП
13
Хокин Эскьета
ВР
6
Микель Весга
ОП
8
Унаи Лопес
ЦП
10
Иньиго Висенте
ЛВ
7
Хон Морсильо
ЛВ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Остались в запасе
8
Ойан Сансет
АП
13
Хокин Эскьета
ВР
6
Микель Весга
ОП
8
Унаи Лопес
ЦП
10
Иньиго Висенте
ЛВ
7
Хон Морсильо
ЛВ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Реал Сосьедад - Атлетик
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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