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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Реал Сосьедад
Эйбар - Реал Сосьедад: обзор матча 26 апреля 2021
Эйбар
26.04.2021, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 32 тур
0 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
26'
А. Исак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Реал Сосьедад
85'
Замена
Х. Сальдуа
️️️️
А. Горосабель
85'
Замена
М. Меркеланц
️️️️
М. Оярсабаль
81'
Желтая карточка
М. Субименди
Желтая карточка
Й. Муто
80'
Замена
С. Энрих
️️️️
М. Атьенса
80'
73'
Замена
Х. Баутиста
️️️️
Порту
73'
Замена
А. Янузай
️️️️
А. Исак
Замена
Й. Муто
️️️️
П. Диоп
68'
63'
Замена
Х. Гуриди
️️️️
А. Барренечеа
Замена
Э. Экспозито
️️️️
П. Леон
46'
Желтая карточка
Б. Хиль
43'
Желтая карточка
Х. Анхель
43'
Замена
Робер
️️️️
А. Посо
32'
Желтая карточка
П. Оливейра
31'
26'
ГОЛ! 0:1!
А. Исак
Пас отдал
Р. Ле Норман
Желтая карточка
Ресио
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
20
Мигель Атьенса
ЦП
36
Ресио
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
10
Порту
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
55
Рафа Соареш
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
7
Кике
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Реал Сосьедад
30
Гаиска Айеса
ВР
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
18
Хон Гуриди
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Дмитрович
3
Анхель
23
Арбилья
15
Оливейра
24
Посо
18
Диоп
20
Атьенса
36
Ресио
17
Хиль
14
Леон
19
Кике
4-2-3-1
1
Ремиро
2
Горосабель
5
Субельдия
24
Ле Норман
18
Монреаль
6
Гевара
36
Субименди
10
Порту
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
9
Исак
24
Посо
3
Робер
3
Робер
24
Посо
14
Леон
8
Экспозито
8
Экспозито
14
Леон
18
Диоп
11
Муто
11
Муто
18
Диоп
20
Атьенса
9
Энрих
9
Энрих
20
Атьенса
2
Горосабель
2
Сальдуа
2
Сальдуа
2
Горосабель
7
Барренечеа
18
Гуриди
18
Гуриди
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
3
Меркеланц
3
Меркеланц
10
Оярсабаль
9
Исак
24
Янузай
24
Янузай
9
Исак
10
Порту
9
Баутиста
9
Баутиста
10
Порту
Остались в запасе
Эйбар
Реал Сосьедад
13
Йоель Родригес
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
55
Рафа Соареш
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
30
Гаиска Айеса
ВР
93
Модибо Саньян
ЦЗ
12
Роберто Лопес
АП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
55
Рафа Соареш
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
7
Кике
ЦФ
Остались в запасе
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
30
Гаиска Айеса
ВР
93
Модибо Саньян
ЦЗ
12
Роберто Лопес
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Эйбар - Реал Сосьедад
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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