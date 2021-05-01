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Ла Лига 2026/2027
Уэска - Реал Сосьедад
Уэска - Реал Сосьедад: обзор матча 01 мая 2021
Уэска
01.05.2021, суббота, 19:30
Испания. Примера, 34 тур
1 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
86'
С. Рамирес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэска - Реал Сосьедад
Замена
И. Думбия
️️️️
Д. Сиовас
90'
+1
Замена
Г. Силва
️️️️
С. Рамирес
90'
+1
Желтая карточка
Х. Пулидо
89'
86'
Желтая карточка
Х. Сальдуа
ГОЛ! 1:0!
С. Рамирес
86'
81'
Замена
Х. Баутиста
️️️️
А. Исак
Желтая карточка
Х. Сеоане
76'
Замена
П. Москера
️️️️
М. Рико
75'
Замена
П. Лопес
️️️️
П. Маффео
75'
Замена
С. Гомес
️️️️
Д. Феррейро
68'
65'
Замена
Д. Сильва
️️️️
М. Оярсабаль
65'
Замена
Х. Сальдуа
️️️️
А. Горосабель
58'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
А. Янузай
52'
Желтая карточка
А. Горосабель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
10
Порту
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Уэска
1
Андрес
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
27
Гастон Силва
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
22
Хуан Карлос
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
18
Хон Гуриди
ЦП
21
Давид Сильва
АП
12
Роберто Лопес
АП
9
Хон Баутиста
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Фернандес
3
Вавро
5
Пулидо
22
Сиовас
22
Галан
24
Маффео
20
Сеоане
17
Рико
7
Феррейро
19
Рамирес
17
Мир
4-2-3-1
1
Ремиро
2
Горосабель
6
Элустондо
24
Ле Норман
18
Монреаль
6
Гевара
36
Субименди
24
Янузай
10
Порту
10
Оярсабаль
9
Исак
7
Феррейро
17
Гомес
17
Гомес
7
Феррейро
19
Рамирес
27
Силва
27
Силва
19
Рамирес
24
Маффео
19
Лопес
19
Лопес
24
Маффео
22
Сиовас
8
Думбия
8
Думбия
22
Сиовас
17
Рико
5
Москера
5
Москера
17
Рико
2
Горосабель
2
Сальдуа
2
Сальдуа
2
Горосабель
10
Оярсабаль
21
Сильва
21
Сильва
10
Оярсабаль
24
Янузай
7
Барренечеа
7
Барренечеа
24
Янузай
9
Исак
9
Баутиста
9
Баутиста
9
Исак
Остались в запасе
Уэска
Реал Сосьедад
22
Хуан Карлос
ЦП
1
Андрес
ВР
10
Борха Гарсия
АП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
93
Модибо Саньян
ЦЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
22
Хуан Карлос
ЦП
1
Андрес
ВР
10
Борха Гарсия
АП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Остались в запасе
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
93
Модибо Саньян
ЦЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Уэска - Реал Сосьедад
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
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Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
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