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Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Реал Сосьедад
Осасуна - Реал Сосьедад: обзор матча 22 мая 2021
Осасуна
22.05.2021, суббота, 19:00
Испания. Примера, 38 тур
0 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
86'
Х. Перес (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Реал Сосьедад
89'
Замена
Р. Лопес
️️️️
А. Исак
86'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Х. Перес
82'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
Порту
82'
Замена
А. Янузай
️️️️
М. Оярсабаль
Замена
Х. Мартинес
️️️️
И. Перес
80'
Замена
Джони
️️️️
Э. Барха
80'
74'
Замена
К. Фернандес Луна
️️️️
Д. Сильва
Замена
А. Будимир
️️️️
Э. Гальего
68'
Замена
Х. Рамальо
️️️️
У. Гарсия
54'
Замена
Х. Монкайола
️️️️
Л. Торро
46'
Желтая карточка
Э. Гальего
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
6
Ойер
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Порту
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Осасуна
13
Иньяки Альварес
ВР
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
24
Джони
ЛВ
5
Дарко Брашанац
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
18
Хон Гуриди
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Перес
23
Санчес
15
Гарсия
5
Гарсия
22
Видаль
6
Торро
6
Ойер
21
Перес
10
Торрес
11
Барха
18
Гальего
4-2-3-1
1
Ремиро
2
Горосабель
24
Ле Норман
6
Элустондо
18
Монреаль
6
Гевара
36
Субименди
10
Порту
21
Сильва
10
Оярсабаль
9
Исак
15
Гарсия
22
Рамальо
22
Рамальо
15
Гарсия
6
Торро
7
Монкайола
7
Монкайола
6
Торро
21
Перес
24
Мартинес
24
Мартинес
21
Перес
11
Барха
24
Джони
24
Джони
11
Барха
18
Гальего
17
Будимир
17
Будимир
18
Гальего
9
Исак
12
Лопес
12
Лопес
9
Исак
10
Порту
7
Барренечеа
7
Барренечеа
10
Порту
10
Оярсабаль
24
Янузай
24
Янузай
10
Оярсабаль
21
Сильва
14
Фернандес Луна
14
Фернандес Луна
21
Сильва
Остались в запасе
Осасуна
Реал Сосьедад
13
Иньяки Альварес
ВР
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
13
Иньяки Альварес
ВР
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Осасуна - Реал Сосьедад
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
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