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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Сельта
Реал Сосьедад - Сельта: обзор матча 22 апреля 2021
Реал Сосьедад
22.04.2021, четверг, 22:00
Испания. Примера, 31 тур
2 : 1
Завершен
Сельта
25'
Порту
39'
А. Янузай (П)
22'
У. Мальо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Сельта
Желтая карточка
А. Барренечеа
90'
+6
90'
+3
Желтая карточка
У. Мальо
90'
+3
Желтая карточка
Д. Суарес
Желтая карточка
К. Фернандес Луна
90'
+2
Желтая карточка
М. Саньян
90'
+1
Замена
М. Саньян
️️️️
Р. Ле Норман
85'
85'
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
Н. Араужо
78'
Замена
А. Солари
️️️️
Нолито
Замена
Х. Баутиста
️️️️
К. Фернандес Луна
72'
Замена
М. Субименди
️️️️
А. Гевара
69'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
А. Исак
68'
62'
Желтая карточка
Нолито
62'
Замена
Х. Фонтан
️️️️
А. Мартин
62'
Замена
Ф. Бельтран
️️️️
Д. Суарес
Замена
М. Оярсабаль
️️️️
А. Янузай
46'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Янузай
39'
38'
Желтая карточка
Д. Мурильо
Пенальти не реализован!
А. Исак
29'
ГОЛ! 1:1!
Порту
Пас отдал
К. Фернандес Луна
25'
22'
ГОЛ! 0:1!
У. Мальо
Пас отдал
Д. Суарес
Желтая карточка
А. Элустондо
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
10
Порту
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
4
Денис Суарес
ЦП
10
Брайс Мендес
АП
3
Нолито
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
9
Хон Баутиста
ЦФ
Сельта
1
Патрик Секейра
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
4-2-2-2
1
Ремиро
18
Монреаль
6
Элустондо
24
Ле Норман
2
Горосабель
6
Гевара
18
Гуриди
10
Порту
24
Янузай
9
Исак
14
Фернандес Луна
4-1-1-1-3
25
Вильяр
22
Мальо
14
Араужо
24
Мурильо
24
Мартин
13
Тапиа
4
Суарес
10
Мендес
10
Аспас
77
Мина
3
Нолито
24
Ле Норман
93
Саньян
93
Саньян
24
Ле Норман
6
Гевара
36
Субименди
36
Субименди
6
Гевара
9
Исак
7
Барренечеа
7
Барренечеа
9
Исак
24
Янузай
10
Оярсабаль
10
Оярсабаль
24
Янузай
14
Фернандес Луна
9
Баутиста
9
Баутиста
14
Фернандес Луна
24
Мартин
3
Фонтан
3
Фонтан
24
Мартин
4
Суарес
8
Бельтран
8
Бельтран
4
Суарес
3
Нолито
23
Солари
23
Солари
3
Нолито
14
Араужо
14
Феррейра
14
Феррейра
14
Араужо
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Сельта
13
Унаи Марреро
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
12
Роберто Лопес
АП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
1
Патрик Секейра
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Мигель Баэса
АП
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
12
Роберто Лопес
АП
Остались в запасе
1
Патрик Секейра
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Мигель Баэса
АП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Реал Сосьедад - Сельта
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
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