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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Реал Сосьедад
Леванте - Реал Сосьедад: обзор матча 19 декабря 2020
Леванте
19.12.2020, суббота, 20:30
Испания. Примера, 14 тур
2 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
28'
Р. Марти
87'
Х. де Фрутос
22'
А. Исак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Реал Сосьедад
90'
+1
Замена
Х. Баутиста
️️️️
А. Горосабель
ГОЛ! 2:1!
Х. де Фрутос
Пас отдал
Г. Мелеро
87'
Замена
Сон
️️️️
Д. Гомес
86'
82'
Желтая карточка
А. Исак
79'
Замена
В. Жозе
️️️️
Порту
79'
Замена
Н. Монреаль
️️️️
А. Барренечеа
Замена
С. Леон
️️️️
Р. Марти
77'
63'
Замена
Р. Ле Норман
️️️️
М. Саньян
63'
Замена
М. Субименди
️️️️
А. Гевара
Замена
Г. Мелеро
️️️️
Н. Вукчевич
57'
Замена
Х. де Фрутос
️️️️
Х. Луис Моралес
57'
Желтая карточка
Н. Вукчевич
47'
Замена
Р. Пьер
️️️️
С. Поштиго
46'
ГОЛ! 1:1!
Р. Марти
28'
22'
ГОЛ! 0:1!
А. Исак
Желтая карточка
Р. Рочина
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
11
Микаэль Мальса
ОП
16
Рубен Рочина
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
10
Порту
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
1
Коке Вегас
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
16
Алехандро Блеса
ЦП
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
19
Эдгар Севикян
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Реал Сосьедад
30
Гаиска Айеса
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
9
Хон Баутиста
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
4-2-1-3
13
Айтор
18
Клер
21
Рубен Везо
21
Поштиго
21
Мирамон
17
Вукчевич
11
Мальса
16
Рочина
25
Моралес
9
Марти
99
Гомес
4-2-3-1
1
Ремиро
2
Горосабель
93
Саньян
5
Субельдия
3
Муньос
23
Мерино
6
Гевара
10
Порту
3
Меркеланц
7
Барренечеа
9
Исак
25
Моралес
19
де Фрутос
19
де Фрутос
25
Моралес
99
Гомес
17
Сон
17
Сон
99
Гомес
21
Поштиго
44
Пьер
44
Пьер
21
Поштиго
17
Вукчевич
16
Мелеро
16
Мелеро
17
Вукчевич
9
Марти
11
Леон
11
Леон
9
Марти
7
Барренечеа
18
Монреаль
18
Монреаль
7
Барренечеа
93
Саньян
24
Ле Норман
24
Ле Норман
93
Саньян
6
Гевара
36
Субименди
36
Субименди
6
Гевара
2
Горосабель
9
Баутиста
9
Баутиста
2
Горосабель
10
Порту
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
10
Порту
Остались в запасе
Леванте
Реал Сосьедад
25
Дани Карденас
ВР
16
Алехандро Блеса
ЦП
19
Эдгар Севикян
ПВ
1
Коке Вегас
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
30
Гаиска Айеса
ВР
12
Роберто Лопес
АП
23
Роберт Наварро
ЦП
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
13
Унаи Марреро
ВР
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
16
Алехандро Блеса
ЦП
19
Эдгар Севикян
ПВ
1
Коке Вегас
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
Остались в запасе
30
Гаиска Айеса
ВР
12
Роберто Лопес
АП
23
Роберт Наварро
ЦП
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
13
Унаи Марреро
ВР
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Леванте - Реал Сосьедад
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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