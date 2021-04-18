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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Севилья
Реал Сосьедад - Севилья: обзор матча 18 апреля 2021
Реал Сосьедад
18.04.2021, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 33 тур
1 : 2
Завершен
Севилья
5'
К. Фернандес Луна
22'
Фернандо
24'
Ю. Эн-Несири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Севилья
90'
Замена
Ф. Васкес
️️️️
Л. Окампос
90'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Ю. Эн-Несири
Замена
Порту
️️️️
А. Барренечеа
83'
77'
Замена
Н. Гудель
️️️️
Х. Хордан
77'
Замена
О. Торрес
️️️️
А. Гомес
Замена
А. Горосабель
️️️️
К. Фернандес Луна
75'
Замена
Х. Гуриди
️️️️
А. Элустондо
75'
Замена
А. Янузай
️️️️
М. Оярсабаль
75'
Желтая карточка
А. Барренечеа
74'
71'
Желтая карточка
Х. Хордан
66'
Замена
И. Ракитич
️️️️
Сусо
Желтая карточка
А. Исак
63'
Желтая карточка
К. Фернандес Луна
59'
51'
Желтая карточка
Д. Карлос
24'
ГОЛ! 1:2!
Ю. Эн-Несири
22'
ГОЛ! 1:1!
Фернандо
ГОЛ! 1:0!
К. Фернандес Луна
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
10
Сусо
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
93
Модибо Саньян
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Порту
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Севилья
13
Хави Диас
ВР
31
Томаш Вацлик
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
20
Франко Васкес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
4-2-2-2
1
Ремиро
18
Монреаль
6
Элустондо
24
Ле Норман
5
Субельдия
6
Гевара
36
Субименди
10
Оярсабаль
7
Барренечеа
14
Фернандес Луна
9
Исак
4-1-1-2-2
37
Буну
16
Навас
34
Карлос
23
Кунде
21
Акунья
5
Фернандо
19
Хордан
10
Сусо
7
Окампос
21
Эн-Несири
10
Гомес
14
Фернандес Луна
2
Горосабель
2
Горосабель
14
Фернандес Луна
6
Элустондо
18
Гуриди
18
Гуриди
6
Элустондо
10
Оярсабаль
24
Янузай
24
Янузай
10
Оярсабаль
7
Барренечеа
10
Порту
10
Порту
7
Барренечеа
19
Хордан
8
Гудель
8
Гудель
19
Хордан
10
Гомес
8
Торрес
8
Торрес
10
Гомес
10
Сусо
11
Ракитич
11
Ракитич
10
Сусо
7
Окампос
20
Васкес
20
Васкес
7
Окампос
21
Эн-Несири
26
де Йонг
26
де Йонг
21
Эн-Несири
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Севилья
13
Унаи Марреро
ВР
93
Модибо Саньян
ЦЗ
12
Роберто Лопес
АП
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
13
Хави Диас
ВР
31
Томаш Вацлик
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
14
Оскар Родригес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
93
Модибо Саньян
ЦЗ
12
Роберто Лопес
АП
9
Хон Баутиста
ЦФ
Остались в запасе
13
Хави Диас
ВР
31
Томаш Вацлик
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
14
Оскар Родригес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Реал Сосьедад - Севилья
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
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