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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Алавес
Реал Сосьедад - Алавес: обзор матча 21 февраля 2021
Реал Сосьедад
21.02.2021, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 24 тур
4 : 0
Завершен
Алавес
41'
А. Исак
49'
А. Исак
62'
А. Исак
73'
Порту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Алавес
Желтая карточка
Х. Баутиста
85'
80'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
Хоселу
Замена
М. Меркеланц
️️️️
Д. Сильва
80'
Замена
А. Янузай
️️️️
М. Оярсабаль
80'
ГОЛ! 4:0!
Порту
Пас отдал
Д. Сильва
73'
70'
Замена
Бурги
️️️️
Э. Мендес
69'
Замена
П. Понс
️️️️
Т. Пина
Замена
Х. Гуриди
️️️️
М. Мерино
66'
Замена
Х. Баутиста
️️️️
А. Исак
65'
ГОЛ! 3:0!
А. Исак
Пас отдал
М. Оярсабаль
62'
61'
Желтая карточка
Т. Пина
Замена
А. Гевара
️️️️
А. Ильярраменди
57'
57'
Замена
Ф. Пельистри
️️️️
И. Кордоба
57'
Замена
Лукас
️️️️
Дейверсон
Желтая карточка
А. Ильярраменди
54'
52'
Желтая карточка
М. Гарсия
Желтая карточка
М. Мерино
51'
ГОЛ! 2:0!
А. Исак
Пас отдал
Д. Сильва
49'
ГОЛ! 1:0!
А. Исак
Пас отдал
М. Мерино
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Порту
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
13
Хоселу
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
77
Стефан Келлер
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
18
Бурги
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
28
Факундо Пельистри
ПВ
24
Хота
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
18
Монреаль
5
Субельдия
24
Ле Норман
2
Горосабель
14
Ильярраменди
23
Мерино
10
Оярсабаль
21
Сильва
10
Порту
9
Исак
4-3-1-2
1
Пачеко
20
Агиррегабирия
5
Тачи
24
Лежен
5
Лагвардия
7
Мендес
19
Гарсия
17
Пина
14
Кордоба
16
Дейверсон
13
Хоселу
21
Сильва
3
Меркеланц
3
Меркеланц
21
Сильва
14
Ильярраменди
6
Гевара
6
Гевара
14
Ильярраменди
23
Мерино
18
Гуриди
18
Гуриди
23
Мерино
10
Оярсабаль
24
Янузай
24
Янузай
10
Оярсабаль
9
Исак
9
Баутиста
9
Баутиста
9
Исак
14
Кордоба
28
Пельистри
28
Пельистри
14
Кордоба
17
Пина
8
Понс
8
Понс
17
Пина
7
Мендес
18
Бурги
18
Бурги
7
Мендес
13
Хоселу
11
Гуидетти
11
Гуидетти
13
Хоселу
16
Дейверсон
7
Лукас
7
Лукас
16
Дейверсон
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Алавес
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
12
Роберто Лопес
АП
3
Айэн Муньос
ЛЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
13
Унаи Марреро
ВР
36
Мартин Субименди
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
77
Стефан Келлер
ЦЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
24
Хота
ПВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
23
Химо Наварро
ПЗ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
12
Роберто Лопес
АП
3
Айэн Муньос
ЛЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
13
Унаи Марреро
ВР
36
Мартин Субименди
ЦП
Остались в запасе
77
Стефан Келлер
ЦЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
24
Хота
ПВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
23
Химо Наварро
ПЗ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Реал Сосьедад - Алавес
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
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