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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Реал Сосьедад
Атлетик - Реал Сосьедад: обзор матча 31 декабря 2020
Атлетик
31.12.2020, четверг, 16:00
Испания. Примера, 16 тур
0 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
5'
Порту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Реал Сосьедад
85'
Замена
В. Жозе
️️️️
А. Исак
Замена
К. Кодро
️️️️
А. Вильялибре
85'
Желтая карточка
А. Капа
84'
Желтая карточка
И. Мартинес
81'
74'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
Порту
Замена
Р. Гарсия
️️️️
У. Лопес
73'
68'
Замена
М. Саньян
️️️️
М. Оярсабаль
68'
Замена
М. Меркеланц
️️️️
А. Горосабель
67'
Желтая карточка
И. Субельдия
Желтая карточка
У. Нуньес
62'
Замена
У. Лопес
️️️️
А. Беренгер
56'
Замена
О. Сансет
️️️️
У. Венцедор
56'
Замена
Х. Морсильо
️️️️
И. Уильямс
56'
Желтая карточка
Ю. Бершиче
55'
46'
Замена
М. Субименди
️️️️
А. Гевара
39'
Желтая карточка
М. Мерино
Желтая карточка
У. Венцедор
23'
21'
Желтая карточка
А. Барренечеа
8'
Желтая карточка
А. Гевара
5'
ГОЛ! 0:1!
Порту
Пас отдал
М. Оярсабаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
12
Унаи Венцедор
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
10
Порту
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Реал Сосьедад
30
Гаиска Айеса
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Симон
17
Бершиче
14
Нуньес
26
Мартинес
2
Капа
6
Весга
12
Венцедор
10
Муньяин
7
Беренгер
12
Вильялибре
9
Уильямс
4-3-2-1
1
Ремиро
2
Горосабель
5
Субельдия
24
Ле Норман
18
Монреаль
6
Гевара
18
Гуриди
23
Мерино
10
Порту
10
Оярсабаль
9
Исак
9
Уильямс
7
Морсильо
7
Морсильо
9
Уильямс
12
Венцедор
8
Сансет
8
Сансет
12
Венцедор
7
Беренгер
8
Лопес
8
Лопес
7
Беренгер
Лопес
14
Гарсия
14
Гарсия
Лопес
12
Вильялибре
19
Кодро
19
Кодро
12
Вильялибре
10
Оярсабаль
93
Саньян
93
Саньян
10
Оярсабаль
2
Горосабель
3
Меркеланц
3
Меркеланц
2
Горосабель
10
Порту
7
Барренечеа
7
Барренечеа
10
Порту
6
Гевара
36
Субименди
36
Субименди
6
Гевара
9
Исак
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
9
Исак
Остались в запасе
Атлетик
Реал Сосьедад
10
Нико Уильямс
ПВ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
30
Гаиска Айеса
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
12
Роберто Лопес
АП
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
10
Нико Уильямс
ПВ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
Остались в запасе
30
Гаиска Айеса
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
12
Роберто Лопес
АП
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Атлетик - Реал Сосьедад
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
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Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
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Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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