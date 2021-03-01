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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Реал Сосьедад
Реал - Реал Сосьедад: обзор матча 01 марта 2021
Реал
01.03.2021, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 25 тур
1 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
89'
Винисиус
55'
Порту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Реал Сосьедад
ГОЛ! 1:1!
Винисиус
Пас отдал
Л. Васкес
89'
85'
Замена
А. Муньос
️️️️
Д. Сильва
82'
Замена
М. Саньян
️️️️
А. Горосабель
82'
Замена
К. Фернандес Луна
️️️️
А. Исак
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
Л. Модрич
77'
76'
Желтая карточка
А. Горосабель
72'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
Порту
Замена
Родриго
️️️️
М. Асенсио
61'
Замена
Винисиус
️️️️
Иско
61'
55'
ГОЛ! 0:1!
Порту
Пас отдал
Н. Монреаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
20
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Порту
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
12
Марсело
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
11
Родриго
ПВ
11
Серхио Аррибас
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
18
Хон Гуриди
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Куртуа
23
Менди
6
Начо
19
Варан
5
Каземиро
20
Модрич
8
Кроос
10
Асенсио
22
Иско
17
Васкес
9
Диас
4-2-3-1
1
Ремиро
2
Горосабель
5
Субельдия
24
Ле Норман
18
Монреаль
6
Гевара
36
Субименди
10
Порту
21
Сильва
10
Оярсабаль
9
Исак
22
Иско
7
Винисиус
7
Винисиус
22
Иско
10
Асенсио
11
Родриго
11
Родриго
10
Асенсио
20
Модрич
8
Вальверде
8
Вальверде
20
Модрич
10
Порту
7
Барренечеа
7
Барренечеа
10
Порту
21
Сильва
3
Муньос
3
Муньос
21
Сильва
2
Горосабель
93
Саньян
93
Саньян
2
Горосабель
9
Исак
14
Фернандес Луна
14
Фернандес Луна
9
Исак
Остались в запасе
Реал
Реал Сосьедад
23
Виктор Чуст
ЦЗ
11
Серхио Аррибас
ПВ
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
12
Марсело
ЛЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
12
Роберто Лопес
АП
13
Унаи Марреро
ВР
18
Хон Гуриди
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
23
Виктор Чуст
ЦЗ
11
Серхио Аррибас
ПВ
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
12
Марсело
ЛЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
9
Уго Дуро
ЦФ
Остались в запасе
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
12
Роберто Лопес
АП
13
Унаи Марреро
ВР
18
Хон Гуриди
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Реал - Реал Сосьедад
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
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