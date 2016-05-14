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Алекс
Статистика
Алекс - статистика
Завершил карьеру
17 июня 1982 (44), Нитерой
#33 | Защитник
188 см | 92 кг
Бразилия
Статистика
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Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Лига чемпионов 2013/2014
Франция. Кубок Лиги 2013/2014
Франция. Лига 1 2013/2014
Лига чемпионов 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Франция. Лига 1 2012/2013
Barclays Asia Trophy 2011
Англия. Кубок Лиги 2011/2012
Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Франция. Кубок 2011/2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Англия. Кубок 2009/2010
Англия. Премьер-лига 2009/2010
Кубок Английской лиги 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Англия. Кубок 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Кубок РЖД 2008
Лига Чемпионов 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Милан
25
3
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Милан
1 : 3
14.05.2016
Рома
1' - 66'
Италия. Серия А, 37 тур
Болонья
0 : 1
07.05.2016
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Милан
3 : 3
01.05.2016
Фрозиноне
1' - 90'
74'
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
0 : 0
21.04.2016
Карпи
1' - 90'
67'
Италия. Серия А, 33 тур
Сампдория
0 : 1
17.04.2016
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Милан
1 : 2
09.04.2016
Ювентус
1' - 90'
18'
57'
Италия. Серия А, 30 тур
Милан
1 : 1
20.03.2016
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Кьево
0 : 0
13.03.2016
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Сассуоло
2 : 0
06.03.2016
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
1 : 0
27.02.2016
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Наполи
1 : 1
22.02.2016
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
2 : 1
14.02.2016
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Милан
1 : 1
07.02.2016
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Палермо
0 : 2
03.02.2016
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Милан
3 : 0
31.01.2016
Интер
1' - 90'
35'
57'
Италия. Серия А, 21 тур
Эмполи
2 : 2
23.01.2016
Милан
1' - 45'
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
2 : 0
17.01.2016
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Милан
0 : 1
06.01.2016
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Фрозиноне
2 : 4
20.12.2015
Милан
1' - 90'
77'
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
1 : 1
13.12.2015
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Карпи
0 : 0
06.12.2015
Милан
1' - 90'
14'
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
4 : 1
28.11.2015
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Ювентус
1 : 0
21.11.2015
Милан
1' - 90'
53'
Италия. Серия А, 11 тур
Лацио
1 : 3
01.11.2015
Милан
1' - 51'
50'
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
1 : 0
28.10.2015
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 1
25.10.2015
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
1 : 1
17.10.2015
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Милан
0 : 4
04.10.2015
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Дженоа
1 : 0
27.09.2015
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
2 : 3
22.09.2015
Милан
49' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Милан
3 : 2
19.09.2015
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
1 : 0
13.09.2015
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Милан
2 : 1
29.08.2015
Эмполи
Был в запасе
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