|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Колорадо
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.10.2022
|Был в запасе
|Остин (Остин)
|1:1
|Колорадо (Денвер)
|01.10.2022
|80' -90'
|Колорадо (Денвер)
|1:0
|Даллас (Даллас)
|05.09.2022
|Был в запасе
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|0:0
|Колорадо (Денвер)
|01.09.2022
|Был в запасе
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|4:1
|Колорадо (Денвер)
|28.08.2022
|46' -90'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|6:0
|Колорадо (Денвер)
|21.08.2022
|84' -90'
|Колорадо (Денвер)
|1:1
|Хьюстон (Хьюстон)
|18.08.2022
|Был в запасе
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|2:1
|Колорадо (Денвер)
|03.08.2022
|90' -90'
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|4:5
|Колорадо (Денвер)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Сиэтл (Сиэтл)
|2:1
|Колорадо (Денвер)
|17.07.2022
|85' -90'
|Колорадо (Денвер)
|2:0
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|14.07.2022
|Был в запасе
|Колорадо (Денвер)
|1:1
|Орландо Сити (Орландо)
|10.07.2022
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|2:2
|Колорадо (Денвер)
|05.07.2022
|Был в запасе
|Колорадо (Денвер)
|2:3
|Остин (Остин)
|29.05.2022
|Был в запасе
|Колорадо (Денвер)
|1:3
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|14.05.2022
|Был в запасе
|Колорадо (Денвер)
|2:0
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|08.05.2022
|53' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|1:0
|Колорадо (Денвер)
|01.05.2022
|75' -90'
|Колорадо (Денвер)
|2:0
|Портленд (Портленд)
|17.04.2022
|1' -83'
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|3:1
|Колорадо (Денвер)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Даллас (Даллас)
|3:1
|Колорадо (Денвер)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Колорадо (Денвер)
|1:1
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|20.03.2022
|Был в запасе
|Хьюстон (Хьюстон)
|1:1
|Колорадо (Денвер)
|13.03.2022
|67' -90'
|Колорадо (Денвер)
|2:0
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|06.03.2022
|Был в запасе
|Колорадо (Денвер)
|3:0
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|26.02.2022
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:0
|Колорадо (Денвер)