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Drew Moor
Статистика
Drew Moor - статистика
#3 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
США. МЛС 2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Колорадо
9
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 47 тур
Остин
1 : 1
10.10.2022
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 46 тур
Колорадо
1 : 0
01.10.2022
Даллас
80' - 90'
США. МЛС, 41 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 0
05.09.2022
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 40 тур
Нэшвилл
4 : 1
01.09.2022
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 38 тур
Филадельфия Юнион
6 : 0
28.08.2022
Колорадо
46' - 90'
США. МЛС, 37 тур
Колорадо
1 : 1
21.08.2022
Динамо Хьюстон
84' - 90'
США. МЛС, 36 тур
Ванкувер Уайткепс
2 : 1
18.08.2022
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
4 : 5
03.08.2022
Колорадо
90' - 90'
США. МЛС, 30 тур
Сиэтл
2 : 1
24.07.2022
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 29 тур
Колорадо
2 : 0
17.07.2022
Лос-Анджелес Гэлакси
85' - 90'
США. МЛС, 28 тур
Колорадо
1 : 1
14.07.2022
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 27 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 2
10.07.2022
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Колорадо
2 : 3
05.07.2022
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 20 тур
Колорадо
1 : 3
29.05.2022
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Колорадо
2 : 0
14.05.2022
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Сан-Хосе
1 : 0
08.05.2022
Колорадо
53' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Колорадо
2 : 0
01.05.2022
Портленд
75' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
17.04.2022
Колорадо
1' - 83'
США. МЛС, 9 тур
Даллас
3 : 1
10.04.2022
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Колорадо
1 : 1
03.04.2022
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
20.03.2022
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Колорадо
2 : 0
13.03.2022
Канзаc Сити
67' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Колорадо
3 : 0
06.03.2022
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
3 : 0
26.02.2022
Колорадо
Был в запасе
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