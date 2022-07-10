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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Колорадо
Реал Солт-Лейк - Колорадо: обзор матча 10 июля 2022
Реал Солт-Лейк
10.07.2022, воскресенье, 05:00
США. МЛС, 27 тур
2 : 2
Завершен
Колорадо
45+4'
Д. Саварино
51'
Д. Мерам
67'
Д. Рубио (П)
89'
Л. Абубакар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Солт-Лейк - Колорадо
Желтая карточка
N. Besler
90'
+1
89'
ГОЛ! 2:2!
Л. Абубакар
Желтая карточка
Д. Мерам
86'
Замена
С. Калдуэлл
️️️️
J. Loffelsend
85'
82'
Замена
D. Toure
️️️️
M.
79'
Желтая карточка
M.
Замена
N. Besler
️️️️
П. Руис
74'
73'
Замена
Л. Эстевес
️️️️
S. Beitashour
67'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Рубио
61'
Замена
М. Барриос
️️️️
С. Николсон
ГОЛ! 2:0!
Д. Мерам
51'
50'
Желтая карточка
Б. Акоста
Желтая карточка
П. Руис
47'
ГОЛ! 1:0!
Д. Саварино
Пас отдал
П. Руис
45'
+4
Желтая карточка
З. МакМат
38'
33'
Желтая карточка
Д. Уилсон
Замена
Д. Мерам
️️️️
А. Хулио
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ПЗ
11
Джефферсон Саварино
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
16
Серхио Кордова
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
3
Эндрю Броди
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Колорадо
27
Данни Уилсон
ЛЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
19
Сэм Николсон
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
22
Max
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Реал Солт-Лейк
24
Tomas Gomez
ВР
3
Тате Шмитт
ЛЗ
22
Крис Каблан
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
10
Диего Луна
ЦП
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
3
Drew Moor
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
7
Микаэль Барриос
ЦП
14
Philip Mayaka
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
37
Dantouma Toure
ЦФ
4-3-3
18
МакМат
4
30
Силва Марсело
19
22
Эррера
11
Саварино
17
Руис
16
Чанг
3
Броди
11
Хулио
16
Кордова
3-2-5
2
5
Абубакар
27
Уилсон
19
Николсон
6
Акоста
11
Рубио
33
9
Зардес
22
14
19
12
Калдуэлл
12
Калдуэлл
19
17
Руис
13
13
17
Руис
11
Хулио
22
Мерам
22
Мерам
11
Хулио
33
16
Эстевес
16
Эстевес
33
19
Николсон
7
Барриос
7
Барриос
19
Николсон
22
37
37
22
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Колорадо
24
Tomas Gomez
ВР
3
Тате Шмитт
ЛЗ
22
Крис Каблан
ЦЗ
10
Диего Луна
ЦП
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
14
Philip Mayaka
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
24
Tomas Gomez
ВР
3
Тате Шмитт
ЛЗ
22
Крис Каблан
ЦЗ
10
Диего Луна
ЦП
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
14
Philip Mayaka
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Колорадо
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
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