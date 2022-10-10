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Расписание матчей
МЛС 2026
Остин - Колорадо
Остин - Колорадо: обзор матча 10 октября 2022
Остин
10.10.2022, понедельник, 00:00
США. МЛС, 47 тур
1 : 1
Завершен
Колорадо
81'
С. Дриусси (П)
90+3'
Д. Рубио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Остин - Колорадо
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Д. Рубио
Замена
J. Romaña
️️️️
Х. Касканте
90'
Замена
О. Вольф
️️️️
Д. Факундес
89'
89'
Замена
C. Warner
️️️️
M.
89'
Замена
Р. Призо-Мбонге
️️️️
Б. Акоста
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Дриусси
81'
80'
Желтая карточка
Д. Рубио
78'
Замена
J. Lewis
️️️️
С. Николсон
68'
Замена
М. Барриос
️️️️
F. GutiÃ©rrez
68'
Замена
Г. Зардес
️️️️
Д. Япи
66'
Желтая карточка
F. GutiÃ©rrez
Замена
Э. Ригони
️️️️
E. Finlay
65'
Замена
F. Martins
️️️️
А. Ринг
65'
Замена
М. Уррути
️️️️
М. Джитте
64'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остин
1
Brad Stuver
ВР
24
Nick Lima
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
20
Йохан Валенсия
ОП
13
Ethan Finlay
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
17
Джон Галлахер
ПВ
2
Мусса Джитте
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Колорадо
27
Данни Уилсон
ЛЗ
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
19
Сэм Николсон
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
11
Диего Рубио
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
13
Felipe GutiÃ©rrez
ЦФ
22
Max
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
33
Оуэн Вольф
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
13
Anthony Markanich
ЦЗ
3
Drew Moor
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
7
Микаэль Барриос
ЦП
9
Гьяси Зардес
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
3-1-2-2-2
1
24
28
Габриэльсен
18
Касканте
20
Валенсия
13
4
Ринг
9
Дриусси
17
Галлахер
77
Факундес
2
Джитте
4-2-5
27
Уилсон
2
5
Абубакар
16
Эстевес
19
Николсон
6
Акоста
11
Рубио
77
Япи
22
13
23
Ярброу
77
Факундес
33
Вольф
33
Вольф
77
Факундес
4
Ринг
8
8
4
Ринг
13
24
Ригони
24
Ригони
13
2
Джитте
37
Уррути
37
Уррути
2
Джитте
18
Касканте
14
14
18
Касканте
6
Акоста
6
Призо-Мбонге
6
Призо-Мбонге
6
Акоста
13
7
Барриос
7
Барриос
13
77
Япи
9
Зардес
9
Зардес
77
Япи
22
32
32
22
19
Николсон
14
14
19
Николсон
Остались в запасе
Остин
Колорадо
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
16
H. Jimenez
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
1
Clint Irwin
ВР
13
Anthony Markanich
ЦЗ
3
Drew Moor
ЦЗ
33
Steven Beitashour
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
16
H. Jimenez
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
13
Anthony Markanich
ЦЗ
3
Drew Moor
ЦЗ
33
Steven Beitashour
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Остин - Колорадо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
Q2
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