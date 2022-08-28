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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Колорадо
Филадельфия Юнион - Колорадо: обзор матча 28 августа 2022
Филадельфия Юнион
28.08.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 38 тур
6 : 0
Завершен
Колорадо
9'
Д. Газдаг
20'
Д. Газдаг (П)
30'
Х. Карранца (П)
84'
Д. Газдаг
87'
К. Бурк
90+1'
М. Реал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Филадельфия Юнион - Колорадо
ГОЛ! 6:0!
М. Реал
90'
+1
ГОЛ! 5:0!
К. Бурк
87'
Замена
К. Салливан
️️️️
Д. Газдаг
85'
Замена
М. Реал
️️️️
А. Бедойя
85'
ГОЛ! 4:0!
Д. Газдаг
84'
Замена
П. Ааронсон
️️️️
М. Уре
74'
71'
Замена
F. GutiÃ©rrez
️️️️
Р. Призо-Мбонге
63'
Замена
Д. Япи
️️️️
М. Барриос
Замена
К. Бурк
️️️️
Х. Карранца
62'
Замена
Д. МакГлинн
️️️️
Х. Мартинес
62'
46'
Замена
Л. Эстевес
️️️️
Г. Зардес
46'
Замена
D. Moor
️️️️
Л. Абубакар
35'
Вторая желтая
Г. Валлесилья
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Х. Карранца
30'
27'
Желтая карточка
C. Warner
25'
Замена
Л. Абубакар
️️️️
Д. Уилсон
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Газдаг
20'
11'
Желтая карточка
Р. Призо-Мбонге
ГОЛ! 1:0!
Д. Газдаг
9'
7'
Желтая карточка
Г. Валлесилья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
18
Леон Флеч
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Колорадо
27
Данни Уилсон
ЛЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
19
Сэм Николсон
ЦП
7
Микаэль Барриос
ЦП
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Филадельфия Юнион
2
Мэтт Реал
ЦЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
25
Крис Донован
ЦФ
49
Мэтт Фриз
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
3
Drew Moor
ЦЗ
77
Даррен Япи
ЦФ
13
Felipe GutiÃ©rrez
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
22
Max
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
4-1-2-3
18
Блэйк
27
Вагнер
5
Глеснес
3
Эллиот
15
Мбайзо
70
Мартинес
11
Бедойя
16
Газдаг
17
Уре
18
Флеч
9
Карранца
3-1-2-5
2
13
27
Уилсон
6
Призо-Мбонге
19
Николсон
7
Барриос
23
Ярброу
9
Зардес
32
33
4
Валлесилья
11
Бедойя
2
Реал
2
Реал
11
Бедойя
17
Уре
10
Ааронсон
10
Ааронсон
17
Уре
16
Газдаг
33
Салливан
33
Салливан
16
Газдаг
70
Мартинес
7
МакГлинн
7
МакГлинн
70
Мартинес
9
Карранца
7
Бурк
7
Бурк
9
Карранца
9
Зардес
16
Эстевес
16
Эстевес
9
Зардес
27
Уилсон
5
Абубакар
5
Абубакар
27
Уилсон
Абубакар
3
3
Абубакар
7
Барриос
77
Япи
77
Япи
7
Барриос
6
Призо-Мбонге
13
13
6
Призо-Мбонге
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Колорадо
8
Хесус Буэно
ЦП
25
Крис Донован
ЦФ
49
Мэтт Фриз
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
1
Clint Irwin
ВР
14
Jonathan Lewis
ЦФ
22
Max
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
8
Хесус Буэно
ЦП
25
Крис Донован
ЦФ
49
Мэтт Фриз
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
14
Jonathan Lewis
ЦФ
22
Max
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Филадельфия Юнион - Колорадо
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
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2
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