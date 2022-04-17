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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Колорадо
Миннесота Юнайтед - Колорадо: обзор матча 17 апреля 2022
Миннесота Юнайтед
17.04.2022, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 10 тур
3 : 1
Завершен
Колорадо
42'
Б. Дибасси
77'
Р. Лод
79'
A. Danladi
45'
Д. Рубио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миннесота Юнайтед - Колорадо
Замена
J. Hayes
️️️️
Р. Лод
89'
84'
Замена
Б. Акоста
️️️️
J. Price
83'
Замена
S. Anderson
️️️️
Л. Эстевес
83'
Замена
Г. Валлесилья
️️️️
D. Moor
Замена
J. Rosales
️️️️
Э. Рейносо
83'
ГОЛ! 3:1!
A. Danladi
Пас отдал
Р. Лод
79'
ГОЛ! 2:1!
Р. Лод
77'
74'
Замена
Н. Мескида
️️️️
А. Синъясики
Замена
A. Danladi
️️️️
Ф. Фрагапане
70'
Желтая карточка
Р. Лод
69'
60'
Замена
М. Барриос
️️️️
J. Lewis
Желтая карточка
К. Арриага
56'
45'
ГОЛ! 1:1!
Д. Рубио
ГОЛ! 1:0!
Б. Дибасси
Пас отдал
Э. Рейносо
42'
36'
Желтая карточка
J. Price
32'
Желтая карточка
В. Ярброу
30'
Желтая карточка
Д. Рубио
27'
Желтая карточка
Л. Эстевес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
31
Хассани Дотсон
ЦП
16
Кервин Арриага
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
9
Луис Амарилья
ЦФ
7
Франко Фрагапане
ЦФ
10
Эмануэль Рейносо
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Колорадо
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
3
Drew Moor
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
19
Jack Price
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
11
Андре Синъясики
ЦП
14
Jonathan Lewis
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
6
Остон Трасти
ЦФ
16
Лукас Эстевес
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
15
Jacori Hayes
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
20
Николас Мескида
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
22
Max
ЦФ
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
3-4-3
97
Сент-Клер
15
Боксолл
18
Дибасси
92
31
Дотсон
20
Трапп
17
Лод
16
Арриага
10
Рейносо
7
Фрагапане
9
Амарилья
3-3-5
5
Абубакар
3
2
19
14
Кайе
11
Синъясики
14
11
Рубио
16
Эстевес
6
Трасти
23
Ярброу
17
Лод
15
15
17
Лод
10
Рейносо
30
30
10
Рейносо
7
Фрагапане
99
99
7
Фрагапане
11
Синъясики
20
Мескида
20
Мескида
11
Синъясики
19
6
Акоста
6
Акоста
19
3
4
Валлесилья
4
Валлесилья
3
16
Эстевес
22
22
16
Эстевес
14
7
Барриос
7
Барриос
14
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Колорадо
21
Tyler Miller
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
23
Адриен Эну
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
1
Clint Irwin
ВР
22
Max
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
21
Tyler Miller
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
23
Адриен Эну
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
22
Max
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Колорадо
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
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Колорадо
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