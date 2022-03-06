Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Атланта Юнайтед
Колорадо - Атланта Юнайтед: обзор матча 06 марта 2022
Колорадо
06.03.2022, воскресенье, 02:00
США. МЛС, 3 тур
3 : 0
Завершен
Атланта Юнайтед
33'
Д. Рубио
49'
J. Lewis
88'
А. Синъясики
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колорадо - Атланта Юнайтед
89'
Желтая карточка
Д. Дуайер
ГОЛ! 3:0!
А. Синъясики
88'
Замена
M.
️️️️
J. Price
87'
86'
Вторая желтая
М. Робинсон
Желтая карточка
А. Синъясики
80'
Замена
А. Синъясики
️️️️
J. Lewis
73'
72'
Замена
Д. Дуайер
️️️️
А. Сейдич
Замена
C. Warner
️️️️
М. Кайе
63'
Замена
Б. Акоста
️️️️
М. Барриос
63'
63'
Замена
М. Морено
️️️️
Б. Леннон
Желтая карточка
М. Кайе
51'
ГОЛ! 2:0!
J. Lewis
49'
Замена
S. Beitashour
️️️️
Д. Уилсон
46'
Желтая карточка
J. Price
42'
ГОЛ! 1:0!
Д. Рубио
Пас отдал
М. Барриос
33'
31'
Желтая карточка
М. Робинсон
Желтая карточка
О. Трасти
22'
21'
Желтая карточка
Р. Эрнандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
27
Данни Уилсон
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
19
Jack Price
ЦП
6
Остон Трасти
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
16
Лукас Эстевес
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
5
Матеус Россетто
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
11
Брукс Леннон
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
11
Андре Синъясики
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
20
Николас Мескида
ЦП
22
Max
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
Атланта Юнайтед
1
Bobby Shuttleworth
ВР
12
Калеб Уайли
ЦЗ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
3
Alex De John
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
14
Дом Дуайер
ЦФ
36
Jackson Conway
ЦФ
3-2-5
5
Абубакар
27
Уилсон
2
14
Кайе
19
16
Эстевес
23
Ярброу
11
Рубио
14
7
Барриос
3-1-5
1
Гьюзан
12
Эрнандес
12
Робинсон
15
Гутман
14
Сейдич
15
Франко
16
Вольфф
77
Мартинес
11
Леннон
6
Кэмпбелл
14
11
Синъясики
11
Синъясики
14
7
Барриос
6
Акоста
6
Акоста
7
Барриос
19
22
22
19
27
Уилсон
33
33
27
Уилсон
14
Кайе
32
32
14
Кайе
11
Леннон
10
Морено
10
Морено
11
Леннон
14
Сейдич
14
Дуайер
14
Дуайер
14
Сейдич
Остались в запасе
Колорадо
Атланта Юнайтед
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
22
Sebastian Anderson
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
1
Bobby Shuttleworth
ВР
12
Калеб Уайли
ЦЗ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
3
Alex De John
ЦФ
36
Jackson Conway
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
22
Sebastian Anderson
ЦФ
Остались в запасе
1
Bobby Shuttleworth
ВР
12
Калеб Уайли
ЦЗ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
3
Alex De John
ЦФ
36
Jackson Conway
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Статистика матча Колорадо - Атланта Юнайтед
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
Спортинг Гудс Парк
Новости команд
Все
Колорадо
Атланта Юнайтед
Алексей Миранчук высказался о выходе GTA 6
19 ноября
3
Миранчук оценил нового тренера «Локомотива»
18 ноября
Миранчук призвал российских игроков уезжать из страны
18 ноября
20
Романцев восхитился игроком сборной России: «Такие нужны стране»
18 ноября
3
Миранчук поднялся на 8-е место в списке лучших бомбардиров сборной России
18 ноября
2
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
20 августа
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
Миранчук забил 8-й гол в сезоне
2025.08.17 09:30
1
Три клуба поспорят с «Локомотивом» за 17-летнего боливийца
2025.05.27 12:15
МЛС. Гол Месси помог «Интеру Майами» сыграть вничью с «Колорадо» (2:2)
2024.04.07 09:17
Алексей Миранчук высказался о выходе GTA 6
19 ноября
3
Миранчук оценил нового тренера «Локомотива»
18 ноября
Миранчук призвал российских игроков уезжать из страны
18 ноября
20
Романцев восхитился игроком сборной России: «Такие нужны стране»
18 ноября
3
Миранчук поднялся на 8-е место в списке лучших бомбардиров сборной России
18 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+